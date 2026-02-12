​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Обнародованные Службой государственной безопасности материалы окончательно разрушили миф о «политической оппозиции» и вскрыли реальную, крайне опасную сущность группы лиц, годами прикрывавшихся демократической риторикой. Речь идет не о несогласии с властью и не о политическом плюрализме, а о целенаправленной, системной и сознательной деятельности по подрыву основ государственности Азербайджана, координируемой извне и реализуемой руками внутренних исполнителей.

Факты, зафиксированные следствием, не оставляют пространства для двусмысленных трактовок. Рамиз Мехдиев, Аббас Аббасов, Али Керимли и их окружение выступали не как самостоятельные политические субъекты, а как элементы внешне управляемой сети, встроенной в механизмы иностранных спецслужб. Созданные ими структуры, включая так называемый «Союз миллиардеров» и «Национальный совет», были не политическими платформами, а инструментами вмешательства во внутренние дела суверенного государства. Это была разветвлённая инфраструктура дестабилизации, рассчитанная на раскачивание страны изнутри, формирование управляемого хаоса и последующий насильственный захват власти.

Особый цинизм происходящего заключается в том, что вся эта деятельность велась под лозунгами «демократии» и «реформ». На практике за громкими заявлениями скрывались конкретные преступные действия: финансирование массовых беспорядков, подготовка сценариев силового давления на государственные институты, организация неподчинения законной власти, попытки парализовать работу транспорта, ведомств и стратегически важных объектов. Более 933 тысяч манатов, направленных на эти цели, - это не «политическая поддержка», а прямое инвестирование в хаос и уличный переворот.

Не менее показателен и внешний контур этой схемы. Следствием установлено, что участники сети действовали в прямой связке с иностранными спецслужбами, передавая им аналитические материалы, запрашивая организационную и финансовую поддержку и фактически предлагая суверенитет Азербайджана в обмен на личную власть. Переговоры о геополитической переориентации страны, обещания обеспечить «стратегические интересы» иностранного государства - все это представляет собой откровенную торговлю национальными интересами и классический пример государственной измены.

Кульминацией этой линии стала попытка использовать патриотический подъем июля 2020 года, когда азербайджанский народ вышел на улицы Баку в поддержку армии на фоне агрессивных действий Армении. В то время как общество консолидировалось вокруг государства, Али Керимли и его окружение планировали превратить народный марш в инструмент провокации, дестабилизации и силового захвата административных зданий, включая Милли Меджлис и государственные СМИ. Это был сознательный удар в спину стране в момент внешней угрозы.

Параллельно, накануне Отечественной войны, та же сеть системно распространяла пораженческие и деморализующие нарративы, пытаясь навязать обществу мысль о «неизбежном поражении» Азербайджана. Сегодня, после исторической Победы, освобождения оккупированных территорий и восстановления территориальной целостности, становится очевидно: эти действия носили характер целенаправленной информационной диверсии, направленной на подрыв общественной устойчивости и доверия к государству.

Центральная роль Рамиза Мехдиева в этой схеме подтверждена документально. Он не просто участвовал в заговоре, а фактически координировал деятельность сети внутри страны, выстраивая прямые каналы взаимодействия с иностранными спецслужбами, передавая за рубеж программные документы с планами подрыва системы государственного управления и конституционного строя. Кроме того, до 13 октября 2025 года Рамиз Мехдиев легализовал денежные средства в размере более 17 миллионов манатов, полученные преступным путем, что дополняет его деятельность из серии политических интриг тяжелым уголовным преступлением. Это уже не политический авантюризм, а комплекс системных деяний, подпадающих под статьи о государственной измене и насильственном захвате власти.

Вся эта история наглядно демонстрирует: так называемая «радикальная оппозиция» и ее зарубежные кураторы никогда не ставили во главу угла интересы азербайджанского народа. Их целью была власть любой ценой, даже ценой утраты суверенитета, разрушения конституционного строя и превращения страны в объект внешнего управления. Неслучайно в эту схему органично вписалась и так называемая «бранная оппозиция» за рубежом, выполнявшая роль пропагандистского инструмента и медиаприкрытия подрывной деятельности.

Разоблачение этой сети - не рядовой эпизод внутренней политики, а принципиальный рубеж. Оно ясно показывает, насколько опасны попытки маскировать антигосударственную деятельность под демократическую риторику.

Государство дало четкий и недвусмысленный сигнал: эпоха безнаказанности для тех, кто работает против Азербайджана по чужим сценариям, завершена. Суверенитет, независимость и конституционный строй страны не подлежат торгу - и любые попытки посягательства на них будут жестко и неотвратимо пресекаться.

Лейла Ахмедова