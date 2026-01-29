«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Одной из самых обсуждаемых тем последних дней стало внесение изменений в Трудовой кодекс АР, согласно которым отцы получили право на 14-дневный оплачиваемый отпуск в связи с рождением ребенка.

Стоит отметить, что подобная норма существовала и ранее, однако тогда этот период отдыха не оплачивался.

Теперь же для реализации своего права мужчине достаточно представить соответствующую справку из медицинского учреждения. Этот отпуск может охватывать период как до, так и после родов, что позволяет отцам в самые важные моменты посвятить время малышу и оказать необходимую поддержку своим супругам в этот ответственный и волнительный период.

Нам стало интересно, как восприняли это новшество представители разных поколений и действительно ли современные отцы готовы сменить рабочую обстановку на домашние хлопоты?

Проведенный 1news.az в социальных сетях опрос среди женщин показал, что многие мужья помогали своим семьям и до принятия поправок, беря отпуска за свой счет. По словам респондентов, мужчины активно участвовали как в уходе за новорожденным, так и в ведении хозяйства.

Мы решили узнать также, мнение как самих мужчин, так и людей разных поколений поэтому провели опрос в столице.

Большинство опрошенных мужчин приветствуют такую инициативу, а некоторые лишь выразили сожаление, что раньше за подобный отдых не полагалось выплат.

Представители старшего поколения, бабушки и дедушки, с ностальгией вспомнили годы своей молодости, отметив, что в их семьях взаимовыручка всегда была делом естественным и не зависела от материального поощрения.

Очевидно, что традиции взаимопомощи в семьях жили всегда, но теперь, с появлением оплачиваемого отпуска, поддерживать близких станет еще проще и приятнее.