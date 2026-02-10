«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В столице продолжаются масштабные работы по созданию единого пешеходного пространства, которое свяжет площадь Фонтанов и Зимний парк. В рамках проекта, основанного на передовом мировом опыте, улица Ислама Сафарли поэтапно трансформируется в полностью пешеходную зону.

Мы решили узнать мнение жителей столицы о новом облике города.

Многие отметили, что работы длятся слишком долго, а некоторые выразили пожелание, чтобы реконструкция проводилась отдельными участками. Однако в целом горожане подчеркивают, что благоустройство территории создает отличные условия для отдыха и удобного передвижения. При этом главным пожеланием жителей остается обеспечение беспрепятственного проезда спецтехники в случае чрезвычайных ситуаций.

Мы, в свою очередь, обратились за комментариями в профильное ведомство - Исполнительную власть города Баку.

«В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева, в Баку продолжаются работы по созданию пешеходных зон и масштабному благоустройству. Один из реализуемых в этом направлении проектов охватывает улицу Ислама Сафарли - одну из наиболее посещаемых территорий жителями и гостями столицы. В настоящее время ведутся интенсивные работы по трансформации улицы в пешеходно-ориентированный формат», - отметили в ИВ Баку.

Также в предоставленной нам информации говорится о том, что на протяжении всей улицы полностью обновлены существующие коммуникационные линии. В рамках продолжающихся работ по благоустройству на улице Ислама Сафарли создается пешеходная зона: на большей части территории уже уложено бетонное покрытие, подготовлены специальные участки для озеленения и начата установка осветительных столбов.

«На значительном участке улицы завершена укладка каменного мощения. В отдельных зонах уже установлены скамейки, а общий облик поэтапно приводится в соответствие с современными стандартами пешеходных пространств. Эти работы охватывают территорию протяженностью более одного километра», - говорится в сообщении.

Также в ИВ Баку отметили, что данный проект направлен не только на улучшение городской эстетики, но и на формирование более комфортной, безопасной и функциональной среды для пешеходов.

По данному вопросу мы также обратились к эксперту в сфере транспорта Рауфу Агамирзоеву.

По словам эксперта, основная цель преобразования улицы Ислама Сафарли - создание связующего звена между Зимним парком и площадью Фонтанов. Улица Ислама Сафарли пересекается с девятью другими улицами: Мирзааги Алиева, Диляры Алиевой, Башира Сафароглу, Моллы Вели Видади, Сулеймана Тагизаде, Низами и Льва Толстого.

«С этими улицами сохранится транспортная связь, но с приоритетом для пешеходов. На перекрестках будут обустроены приподнятые переходы, которые вынудят водителей снижать скорость. Ожидается, что наибольший поток транспорта сохранится на улице Л.Толстого, так как она выполняет транзитную функцию, но и там преимущество будет отдано пешеходам. Что касается чрезвычайных ситуаций, то спецтранспорт при необходимости сможет беспрепятственно проехать по этой улице», - отметил Р.Агамирзоев.

Транспортный эксперт также добавил, что аналогичная схема действует на площади Фонтанов и улице Низами. Само понятие «чрезвычайная ситуация» предполагает особый регламент движения для максимально оперативного прибытия оперативных служб на место происшествия.

«Считаю важным аспектом: если мы создаем пешеходную зону и говорим о связности территорий, то на улицах по обе стороны Зимнего парка необходимо установить регулируемые светофорами наземные переходы. Это позволит людям комфортно перемещаться в сторону улицы Ислама Сафарли и обратно к улице Физули на одном уровне, без необходимости пользоваться подземными или надземными переходами», - подытожил эксперт.

Мы, в свою очередь, надеемся, что грядущие перемены преобразят Баку к лучшему. Ведь превращение исторических улиц в современные пешеходные пространства является важной инвестицией в качество городской жизни. Несмотря на временные неудобства, связанные с масштабом работ, обновленная территория обещает стать излюбленным маршрутом для прогулок, где безопасность, доступность и эстетика сольются в единое целое, достойное одного из красивейших городов мира.

Фото, видео: Надир Ибрагимли