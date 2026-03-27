Власти Баку перешли на усиленный режим работы на фоне сильных дождей

С раннего утра Исполнительная власть города Баку, руководители районных администраций столицы, их аппараты и профильные хозяйственные службы работают в усиленном режиме.

В ряде районов за день выпало осадков в несколько раз больше нормы, что создало сложности с отводом воды через коллекторы. В отдельных местах возникли подтопления. Такие участки фиксируются мониторинговыми группами и передаются в соответствующие службы Государственного агентства водных ресурсов Азербайджана.

Профильные органы продолжают работы по ликвидации последствий проливных дождей и восстановлению нормального режима в городе.