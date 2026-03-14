Meta готовится к масштабным сокращениям из-за ИИ

Американская технологическая корпорация Meta готовится к масштабным сокращениям в рамках адаптации бизнеса к технологиям искусственного интеллекта (ИИ). Штат компании может сократиться более чем на 20%, пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

При этом источники добавляют, что сроки и масштабы предстоящей кампании по сокращению персонала пока окончательно не утверждены. Если будут уволены 20% сотрудников, это станет будет крупнейшим снижением численности штата с реструктуризации конца 2022 — начала 2023 годов. Тогда были уволены 21 тыс. работников, что соответствовало сокращению персонала почти на 25%. По состоянию на декабрь 2025 года в компании работало 79 тыс. человек.

В последний год глава Meta Марк Цукерберг подталкивает корпорацию к более агрессивной конкуренции с другими технологическими компаниями в гонке за лидерство на рынке ИИ. Компания активно переманивает талантливых разработчиков, покупает стартапы (такие как Moltbook, Manus). К 2028 году Meta планирует инвестировать $600 млрд в строительство центров хранения и обработки данных.

Сокращения проводят и другие американские технологические компании. Так, Amazon в январе объявила, что сократит 16 тыс. сотрудников, или 10% штата, напоминает агентство.