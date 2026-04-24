Нетаньяху: Трамп оказывает очень сильное давление на Иран

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после разговора с американским президентом Дональдом Трампом заявил, что в отношении Ирана "действует в полном сотрудничестве" с президентом США.

"В отношении Ирана у меня состоялся отличный разговор с Трампом. Он оказывает очень сильное давление на Иран как в экономическом, так и в военном отношении. Мы действуем в полном сотрудничестве", - сказал Нетаньяху в ходе видеообращения к нации, распространенного его канцелярией.