Преподаватель российского вуза уволилась после скандала с оскорблением семилетней дочери азербайджанца

Старший преподаватель Уральского федерального университета (УрФУ) уволилась после скандала с оскорблением семилетней девочки в соцсетях.

Как сообщают российские СМИ, сотрудница кафедры финансов и кредита Юлия Волкова покинула вуз накануне заседания комиссии по этике, которая в итоге сочла ее поведение недопустимым для педагога.

Все началось с поста преподавательницы в социальных сетях. Она разместила в своих сторис фото мужчины и его дочери и сопроводила его комментарием:

Да простят меня все азербайджанские семьи. Но меня мучает вопрос: «Почему у таких красивых людей такие страшненькие дети?»

В том же сообщении женщина упомянула, что ребенка якобы «раскармливают».

Публикация вызвала широкий резонанс. Выяснилось, что на снимке были запечатлены бывший студент Волковой Рашад Агаев и его семилетняя дочь. В комментариях женщина пыталась скрыть свои намерения — в одном из предложений она попросила не передавать содержимое сообщения отцу девочки, однако интернет-пользователи быстро довели информацию до семьи. Мать девочки написала заявление в прокуратуру и в вуз, а защитить малышку вышли сотни людей.

Инцидент привлек внимание депутатов и юристов, которые разделились во мнениях. Так, депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер выступил с резкой критикой, заявив, что преподавателю не место в вузе, и допустил даже уголовную ответственность.

Правозащитники, в свою очередь, сочли, что дело, скорее всего, ограничится административной или гражданской плоскостью, но сходились в одном — это поведение не может остаться без последствий.

Тем временем в УрФУ была созвана комиссия по этике. Однако до ее заседания Волкова приняла решение уйти. 28 апреля в пресс-службе университета сообщили, что преподавательница написала заявление об увольнении по собственному желанию накануне официального разбирательства.

Комиссия по этике все же состоялась, ее члены признали поступок преподавательницы недопустимым для сотрудника вуза, а руководству было рекомендовано провести беседы в структурных подразделениях.