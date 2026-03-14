Греческий танкер подвергся атаке в Черном море

Греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море, нанесен ущерб правому борту судна, члены экипажа не пострадали.

Об этом сообщил министр судоходства и островной политики Греции Василис Кикилиас.

По его словам, «несколько часов назад в Черном море в 14 морских милях от Новороссийска атаке подвергся принадлежащий Греции танкер Maran Homer, на борту которого находились 24 моряка - 10 греков, 13 филиппинцев и 1 румын, состояние здоровья у всех хорошее». «В результате нападения был нанесен лишь материальный ущерб правому борту судна», - приводит слова министра телеканал Skai.

По данным Министерства судоходства и островной политики Греции, танкер Maran Homer вышел из порта Салоники в направлении Новороссийска и на момент инцидента был пуст. Судно было зафрахтовано компанией Chevron, сейчас идет своим ходом, загрязнения окружающей среды не зафиксировано.

Судоходная группа компаний Марии Ангеликусис, владеющая судном, распространила заявление по поводу инцидента. В нем говорится, что судно было атаковано неизвестным объектом, когда находилось за пределами российских территориальных вод, ожидая разрешения на вход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, где оно должно было принять груз казахстанской нефти. Пострадавших нет, экипаж в безопасности. Отмечены лишь незначительные материальные повреждения палубы и палубного оборудования. Танкер был пуст, загрязнения окружающей среды нет. Он уже покинул Новороссийск, говорится в документе.

Кикилиас полагает, что удар по танкеру, возможно, связан с решениями США частично разрешить транспортировку российской нефти. При этом он воздержался от возложения на Украину прямой ответственности за атаку на танкер, находившийся неподалеку от Новороссийска.

При этом греческий портал slpress.gr сообщает, что «удар дроном, по всей видимости, был нанесен Украиной в рамках реакции Киева на решение США снять санкции в отношении российской нефти». «Украинцы часто совершают нападения на танкеры в Черном море», - подчеркнул портал.

«Мы будем решительно протестовать, будем предпринимать шаги и на уровне Европейского совета, и там, где это необходимо», - подчеркнул Кикилиас. «Греческие моряки стараются выполнять свою работу, они должны быть вне любых политических интересов и определенно вне этого военного конфликта», - сказал министр.

Источник: ТАСС