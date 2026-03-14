Греческий танкер подвергся атаке в Черном море

First News Media16:30 - Сегодня
Греческий танкер Maran Homer подвергся атаке в Черном море, нанесен ущерб правому борту судна, члены экипажа не пострадали.

Об этом сообщил министр судоходства и островной политики Греции Василис Кикилиас.

По его словам, «несколько часов назад в Черном море в 14 морских милях от Новороссийска атаке подвергся принадлежащий Греции танкер Maran Homer, на борту которого находились 24 моряка - 10 греков, 13 филиппинцев и 1 румын, состояние здоровья у всех хорошее». «В результате нападения был нанесен лишь материальный ущерб правому борту судна», - приводит слова министра телеканал Skai.

По данным Министерства судоходства и островной политики Греции, танкер Maran Homer вышел из порта Салоники в направлении Новороссийска и на момент инцидента был пуст. Судно было зафрахтовано компанией Chevron, сейчас идет своим ходом, загрязнения окружающей среды не зафиксировано.

Судоходная группа компаний Марии Ангеликусис, владеющая судном, распространила заявление по поводу инцидента. В нем говорится, что судно было атаковано неизвестным объектом, когда находилось за пределами российских территориальных вод, ожидая разрешения на вход в терминал Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, где оно должно было принять груз казахстанской нефти. Пострадавших нет, экипаж в безопасности. Отмечены лишь незначительные материальные повреждения палубы и палубного оборудования. Танкер был пуст, загрязнения окружающей среды нет. Он уже покинул Новороссийск, говорится в документе.

Кикилиас полагает, что удар по танкеру, возможно, связан с решениями США частично разрешить транспортировку российской нефти. При этом он воздержался от возложения на Украину прямой ответственности за атаку на танкер, находившийся неподалеку от Новороссийска.

При этом греческий портал slpress.gr сообщает, что «удар дроном, по всей видимости, был нанесен Украиной в рамках реакции Киева на решение США снять санкции в отношении российской нефти». «Украинцы часто совершают нападения на танкеры в Черном море», - подчеркнул портал.

«Мы будем решительно протестовать, будем предпринимать шаги и на уровне Европейского совета, и там, где это необходимо», - подчеркнул Кикилиас. «Греческие моряки стараются выполнять свою работу, они должны быть вне любых политических интересов и определенно вне этого военного конфликта», - сказал министр.

Источник: ТАСС

XIII Глобальный Бакинский Форум завершил свою работу - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Иран убежден, что конфликт на Ближнем Востоке можно урегулировать дипломатией

Актуальность месседжей официального Баку на фоне мирового энергетического ...

Пасмурно, но без осадков - ПРОГНОЗ

Зеленский заявил, что он является «нелюбимым сыном» Трампа

Орбан: Венгрия не поддастся угрозам Зеленского

Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 22 марта

Трамп: Будем надеяться, что Китай, Великобритания и другие страны направят свои корабли в Ормузский пролив

Выбор редактора

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Много слов, ноль доказательств: как 31 Concept презентовала в Four Seasons Baku технологию, свидетельств которой нет

Посольство АР: При ракетном ударе в Израиле погиб гражданин Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Конфисковано многомиллионное имущество экс-владельца «Akkord»

Вдова Али Хаменеи жива - СМИ

Нетаньяху заявил, что не выдавал бы Моджтабе Хаменеи «полис страхования жизни»

Зеленский заявил, что он является «нелюбимым сыном» Трампа

Сегодня, 19:50

Орбан: Венгрия не поддастся угрозам Зеленского

Сегодня, 19:27

Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 22 марта

Сегодня, 19:00

Трамп: Будем надеяться, что Китай, Великобритания и другие страны направят свои корабли в Ормузский пролив

Сегодня, 18:55

КСИР подтвердил атаки на отделения Citibank в Дубае и Манаме

Сегодня, 18:52

На сегодняшнем субботнике в Баку вымыты 537 улиц - ФОТО

Сегодня, 18:44

Трамп опроверг повреждение пяти американских самолетов-заправщиков

Сегодня, 18:20

XIII Глобальный Бакинский Форум завершил свою работу - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 18:15

Украинская разведка провела дерзкую операцию минувшей ночью

Сегодня, 18:12

В Баку задержана женщина, укравшая у коллеги фотоаппарат стоимостью $9 тыс

Сегодня, 17:55

Иран анонсировал ответ на удары по острову Харк

Сегодня, 17:51

Иран убежден, что конфликт на Ближнем Востоке можно урегулировать дипломатией

Сегодня, 17:48

Экологические последствия атаки США по Ирану затянутся на десятилетия

Сегодня, 17:46

Экс-генсек НАТО: Альянс может не пережить действующее президентство Трампа

Сегодня, 17:42

Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане на 15 марта

Сегодня, 17:21

В Иране назвали Украину «законной целью» из-за помощи Израилю

Сегодня, 17:07

Иран заявил об атаке на военные объекты США в ОАЭ, Кувейте и Бахрейне

Сегодня, 16:40

Макрон предлагает посредничество между Ливаном и Израилем

Сегодня, 16:35

Греческий танкер подвергся атаке в Черном море

Сегодня, 16:30

Meta готовится к масштабным сокращениям из-за ИИ

Сегодня, 16:11
Все новости
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
Новруз - это время триумфального возрождения природы и символ великих традиций, когда дома наполняются ароматами пряной шекербуры и нежной пахлавы. Для13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

