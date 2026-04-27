Роскомнадзор проверяет «Россию 1» из-за ругательств Соловьева в адрес Бони

Роскомнадзор начал проверку телеканала «Россия 1» из-за выпуска ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьевым» от 16 апреля, в котором ведущий обругал блогера Викторию Боню, сообщает издание «Можем объяснить».

В распоряжении журналистов оказалось заявление одного из зрителей программы. Он был недоволен высказываниями Соловьева в адрес Бони: во время передачи ведущий назвал блогера «потрепанной шалавой, засоряющей пространство» и «потрепанной тварью». Зритель попросил Роскомнадзор устроить проверку.

«Данная программа <…> имеет маркировку „12+“, а потому ее могли увидеть дети, которые по закону не должны слышать обсценную лексику в эфире», — сказано в заявлении зрителя. В ответе ведомства, которое также получили журналисты, говорится, что обращение «взято в работу».

Кроме того, РКН проверяет телеканал «Соловьев Live» на предмет нарушения закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». По закону все телеканалы обязаны указывать ограничение и возрастную маркировку транслируемых передач. Но утреннее шоу Соловьева, в котором тот тоже ругал Боню, не имело возрастной маркировки, отметил зритель в своем заявлении.

Ранее заявление на Соловьева в Следственный комитет России написала Ксения Собчак. Она попросила главу ведомства Александра Бастрыкина дать правовую оценку словам телеведущего в адрес Бони.

Виктория Боня в середине апреля выпустила видеообращение к Владимиру Путину, где перечислила пять проблем России, о которых «ни один губернатор не скажет». В Кремле вскоре ответили, что в обращении Бони «затрагиваются резонансные темы», и по ним «ведется большая работа».

На фоне обращения у Бони произошел конфликт с Владимиром Соловьевым и депутатом Госдумы Виталием Милоновым, которые публично оскорбили ее. В ответ Боня пригрозила подать против них — и блогера Артемия Лебедева — коллективный иск от лица женщин, которых те оскорбляли.

Пользователи соцсетей — как женщины, так и мужчины — поддержали Боню. Они начали записывать видео с критикой в адрес Лебедева, Милонова и Соловьева, а также требовать от них извинений.

