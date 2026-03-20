Трамп напомнил Японии об атаке на Перл-Харбор в ответ на упрек по Ирану - ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп напомнил Японии о нападении на Перл-Харбор в ответ на упрек, касавшийся обстоятельств начала американо-израильской операции против Ирана.

Японский журналист поинтересовался у американского лидера, почему Вашингтон не предупредил Токио и союзников в Европе о намерении атаковать Иран. «И мы никому об этом не говорили, поскольку хотели сохранить фактор внезапности. Кто, кроме Японии, знает лучше о внезапности? Почему вы мне не сказали про Перл-Харбор?» - ответил глава администрации США. «Думаю, вы верите в фактор внезапности намного больше, чем мы. <...> Благодаря этой внезапности мы за первые два дня уничтожили [в Иране] 50% или намного больше из намеченного», - утверждал хозяин Белого дома на встрече с премьером Японии Санаэ Такаити в Белом доме.

«Если бы я всем [заранее] говорил [о планах проведения операции], внезапности бы не было», - добавил американский президент.

Японская атака на базы ВМС и ВВС США в Перл-Харборе на Гавайях произошла 7 декабря 1941 года. Именно после того удара США вступили во Вторую мировую войну на стороне держав антигитлеровской коалиции.

США и Израиль начали военную кампанию против Ирана 28 февраля. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В результате ударов погибли прежний верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики. Иран начал ответные операции против Израиля и объектов США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

