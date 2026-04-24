 Стали известны новые подробности скандала с чиновницей администрации Трампа и «sugar daddy»
Стали известны новые подробности скандала с чиновницей администрации Трампа и «sugar daddy»

Феликс Вишневецкий16:20 - Сегодня
Стали известны новые подробности скандала с чиновницей администрации Трампа и «sugar daddy» - ФОТО

Ранее стало известно о том, что 29-летняя Джулия Варваро, высокопоставленная чиновница администрации Дональда Трампа, была отстранена от исполнения обязанностей в Министерстве внутренней безопасности США (DHS) в апреле 2026 года.

Джулия Варваро занимала должность заместителя помощника министра по борьбе с терроризмом, а причиной отстранения стало начало внутреннего расследования после обвинений в её адрес со стороны бывшего партнера. Бывший бойфренд Дж. Варваро, бизнесмен Роберт Бьянки, утверждает, что девушка использовала его в качестве «sugar daddy», выманив около 40 000 долларов (68 тыс. манатов) на роскошный отдых, украшения Cartier и дорогие сумки.

Скандал обрастает новыми подробностями - New York Post сообщает о том, что по словам Р.Бьянки, Дж. Варваро использовала свои связи в DHS, чтобы получать привилегии, в том числе проходить без очереди через контроль TSA, отвечающей за безопасность в аэропортах.

Также стало известно, что Р.Бьянки является владельцем компании SDVO Solutions, работающей в сфере федеральных оборонных контрактов. За последние десять лет его фирма получила государственные заказы на сумму более 67 миллионов долларов (113,9 млн манатов), причём свыше трети этой суммы пришлось на период президентства Дональда Трампа - во время его отношений с Дж. Варваро.

Отмечается, что наиболее успешным для компании стал 2025 год - тогда SDVO Solutions заключила контракты с рядом федеральных ведомств, включая Министерство обороны США и Министерство здравоохранения и социальных служб.

Сообщается, что в отношении Дж.Варваро проводится служебная проверка.

Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
Новый облик улицы Ислама Сафарли - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

В соответствии с поручениями Президента Ильхама Алиева в Баку завершена масштабная реконструкция улицы Ислама Сафарли. Территория протяженностью более одного километра была23 / 04 / 2026, 17:55
Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Посмертное донорство в Азербайджане: как это работает и кто принимает решение - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

16 / 04 / 2026, 09:48
«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

«Зачем 9 детей, если нет условий?» - опрос 1news.az

14 / 04 / 2026, 10:25
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50