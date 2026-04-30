Ильхам Алиев принял борцов, ставших победителями командного зачета чемпионата Европы - ФОТО

30 апреля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял спортсменов, ставших чемпионами в командном зачете в греко-римской и вольной борьбе на чемпионате Европы в столице Албании Тиране, а также призеров чемпионата по женской борьбе и их тренеров.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, глава государства выступил на встрече.

Выступление

Президента Ильхама Алиева

- Здравствуйте, садитесь.

Прежде всего, поздравляю нашу национальную сборную с большой победой, одержанной на чемпионате Европы в Тиране. Эта победа обрадовала всех нас. Азербайджанские борцы еще раз показали, что они первые в Европе. Занять первое место в командном зачете на чемпионате Европы – это, конечно, большое достижение. Особенно если учесть, что сегодня как в мире, так и в Европе борьба в этом виде спорта проходит более напряженно, многие известные борцы из различных стран демонстрируют высокие результаты. И борьба была очень напряженной. Я тоже смотрел некоторые соревнования и видел, что наши спортсмены, проявив профессионализм, одержали победу над соперниками в справедливой борьбе. Это, безусловно, радует весь наш народ и еще раз показывает, что у нас борьба как вид спорта успешно развивается. У нее большие традиции, которые мы сохраняем. Рад, что наряду с известными борцами, высоких результатов добиваются и наши молодые спортсмены. Это свидетельствует о том, что тренировочный процесс, процесс отбора выстроены правильно. Поздравляю с этим федерацию, тренеров и, конечно же, в первую очередь, спортсменов.

Каждый раз, когда на международных соревнованиях поднимается наш флаг, весь азербайджанский народ испытывает чувство гордости, радуется. Эту радость победы спортсмены дарят нашему народу, что, в свою очередь, является очень важным фактором в воспитании молодого поколения в духе патриотизма. Спорт в целом является неотъемлемой частью нашего общества, и позитивные процессы, происходящие в спорте, особенно в последние годы, конечно же, радуют всех нас.

Что касается федерации, то должен отметить, что в ее руководстве представлены наши известные спортсмены, олимпийские чемпионы. Среди тренеров также есть известные спортсмены. В свое время я сам наблюдал участие в соревнованиях тех спортсменов, которые сегодня работают тренерами, болел за них и в Баку, и на Олимпийских играх. А теперь нас радуют их воспитанники. Вот так, со сменой поколений борьба и спорт в целом в Азербайджане не только продолжают жить, но и развиваются, достигая новых высот. Поколения меняются, но одно остается неизменным – это успехи азербайджанского спорта.

Разумеется, федерация и впредь будет совершенствовать работу, особенно в привлечении молодых спортсменов из регионов к тренировкам, учебно-тренировочным сборам. Потому что сегодня в каждом регионе имеются как Олимпийские спортивные комплексы, так и залы для борьбы. Поэтому эта селекционная работа, конечно же, будет составлять основу наших будущих успехов.

Что касается общего развития азербайджанского спорта, то все очевидно. И на Олимпийских играх, и на чемпионатах мира и Европы наши спортсмены достойно представляют страну. Конечно, наряду с успехами бывают и поражения. Но в спорте все возможно. Главное, что у наших спортсменов очень сильная воля к победе, и это еще раз отражает общее развитие нашей страны. Сегодня наше государство, народ, живущие как государство-победитель и народ-победитель, гордятся в том числе и спортивными достижениями. Еще раз поздравляю вас по этому случаю. Мои встречи со спортсменами носят регулярный характер. На протяжении почти 30 лет я возглавляю Олимпийский комитет Азербайджана. За этот почти тридцатилетний период, конечно, было много положительных моментов. Главное – устойчивое развитие спорта, последовательное продолжение наших успехов и воспитание молодого поколения – все это происходило у меня на глазах. Посмотрите, сколько поколений сменилось, но мы и сегодня все так же гордимся достижениями. Это главное, и уверен, что как Федерация борьбы, так и другие наши федерации в будущем будут выстраивать свою работу таким образом, чтобы азербайджанский народ, наблюдая за спортивными соревнованиями, всегда испытывал чувство радости.

Конечно, проводимые в нашей стране спортивные соревнования способствуют популяризации видов спорта. У нас также большой опыт, мы проводили очень крупные международные соревнования - Европейские игры, Игры исламской солидарности. По своему уровню они очень близки к летним Олимпийским играм. В прошлом году мы провели Игры СНГ, причем не в столице, а в регионах. То есть это показывает, что существует мощный потенциал, и забота о спорте, спортсменах является государственной политикой. Уверен, что спортсмены это видят и чувствуют. Еще раз поздравляю вас, желаю новых успехов.

Х Х Х

Затем выступили спортсмены.

Борец вольного стиля Туран Байрамов сказал: Господин Президент, прежде всего, от имени национальной сборной по вольной борьбе выражаем Вам благодарность за то, что уделили нам свое драгоценное время и приняли нас. Мы достойно представили нашу страну на чемпионате Европы. Наша команда уже второй раз подряд становится чемпионом Европы. То, что Вы нас принимаете, еще больше повышает нашу ответственность, придает большой стимул. Я также верю и сделаю все, что от меня зависит, чтобы в будущем предстать перед Вами с золотой медалью.

Борец греко-римского стиля Хасрат Джафаров сказал: Господин Президент, прежде всего, приветствую Вас. Большое спасибо за то, что приняли нас. Как Вам известно, на чемпионате Европы в столице Албании Тиране я завоевал золотую медаль. В общей сложности это моя четвертая золотая медаль, и соревнование действительно прошло очень тяжело. Став четырехкратным чемпионом Европы, я установил рекорд в истории греко-римской борьбы в Азербайджане. Выражаем Вам благодарность за поддержку, внимание и заботу о нас. Ваше внимание и забота – это для нас самая большая ответственность. Большое спасибо.

Борец Жаля Алиева сказала: Господин Президент, для меня большая честь выступать сегодня здесь. Четыре года назад я также принимала участие во встрече с Вами. Тогда я стала чемпионкой Европы среди борцов в возрасте до 23 лет. А в этот раз я стала призером чемпионата Европы среди взрослых. Мы всегда ощущаем Ваши внимание и заботу. Благодарю за приглашение. Большое спасибо.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев сказал: У нас команда многонациональная, и не все пока еще знают достаточно азербайджанский язык, поэтому хотел бы еще пару слов сказать на русском языке, еще раз поздравить всех и выразить благодарность за то, что вы так достойно представляете Азербайджан на международной арене. И, конечно, говоря об этой важной, я бы сказал, исторической победе на чемпионате Европы, особо хотел бы отметить, что борцы и греко-римского стиля, и вольного стиля завоевали первое место. То есть это очень важно.

А что касается девушек, я рад, что они тоже находятся среди медалисток. Это тоже говорит о том, что молодое поколение среди девушек также проявляет большой интерес к борьбе. Я уверен, что и в будущем у девушек тоже будут золотые медали. Я в этом не сомневаюсь. И могло бы быть и больше медалей среди девушек, ну, кому-то не повезло, где-то, может быть, были какие-то ошибки, но это важно, потому что все направления – и вольная борьба, и греко-римская, и женская – все направления в Азербайджане развиваются.

И рад, что в национальной команде такая хорошая атмосфера, хороший дух, все радуются друг за друга, победам, как одна семья – это очень ценно.

И, конечно, что еще важно, хотел бы отметить, что известные спортсмены всегда находятся в центре внимания общества. И рад очень, не менее, чем медалям, тому, что наши спортсмены и в обществе, и в быту ведут себя достойно. История знает много примеров, когда большие спортсмены, чемпионы в обычной жизни не могут сохранить вот этот уровень, и отношение к ним как к спортсменам через какое-то время из-за их ошибок или проступков меняется в худшую сторону. Вот у нас такого не было, на моей памяти как минимум, – а я, уже как сказал, почти 30 лет возглавляю Национальный олимпийский комитет. Это очень важно. И не менее важно, чем медали, чтобы чемпионы, призеры в обществе, в коллективах, где они работают, где живут, также демонстрировали высокие моральные качества. Это так. И тут, конечно, пример наших чемпионов – олимпийских чемпионов и чемпионов Европы, мира... Я сказал, что в свое время болел за тех, кто сегодня возглавляет федерацию, и тренеров, а сегодня они болеют за своих воспитанников. И вот эта последовательность традиций – и в нашем регионе, и в истории традиции всегда играли важную роль, - это продолжается в азербайджанском обществе и в целом в регионе Кавказа. Это еще больше сближает.

Поэтому хотел бы особо отметить именно то, как достойно наши спортсмены ведут себя и на поле борьбы, и за его пределами. И даже когда бывают судейские ошибки или же несправедливости, всегда важно сохранять достойное поведение. Потому что иногда бывает и предвзятое отношение – мы не раз видели такое, не только в борьбе, по отношению к азербайджанским спортсменам, особенно на европейских соревнованиях. Вот интересно: на европейских соревнованиях, как правило, бывает больше несправедливости к азербайджанским спортсменам, чем на чемпионатах мира. Ну, наверное, потому что не все в Европе рады тому, что Азербайджан участвует в европейских чемпионатах, и не только участвует, а побеждает все европейские страны.

И поэтому еще раз хотел бы отметить и с удовлетворением, и также с пожеланиями и дальше так продолжать, всегда оставаться верным принципам достойного поведения – на ковре, за ковром, везде, где бы вы ни находились. И это относится ко всем спортсменам, представляющим нашу страну.

Так что еще раз поздравляю и желаю новых побед. Спасибо.