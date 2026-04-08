NYT: риторика Трампа об уничтожении Ирана вышла за рамки переговорного блефа и подорвала авторитет США

Угрозы президента США подрывают его репутацию переговорщика и авторитет страны на мировой арене — к такому выводу пришла газета The New York Times в аналитическом материале, опубликованном 7 апреля.

По оценке издания, заявление Трампа о том, что «целая цивилизация умрёт этой ночью», прозвучало с той же будничной бесцеремонностью, которая стала фирменным стилем американского президента.

Угрозы были опубликованы в Truth Social — в ленте между рекламой сувениров в форме пуль, патриотических кепок и анонсом гала-ужина в Мар-а-Лаго. Именно это, отмечает NYT, и стало обычным утренним обновлением от Белого дома Трампа: предупреждение о массовом уничтожении и том, что международное право квалифицировало бы как военные преступления.

В том же посте Трамп написал, что теперь, когда в Иране произошла «полная и тотальная смена режима» и к власти пришли «другие, более умные и менее радикализированные умы», возможно, случится «что-то революционно замечательное». «Мы узнаем об этом сегодня вечером — в один из важнейших моментов долгой и сложной истории мира», — цитирует его NYT.

Издание напоминает, что двумя днями ранее, на Пасху, Трамп обратился к Ирану с требованием открыть Ормузский пролив — в выражениях, далеко выходящих за рамки дипломатического языка, завершив пост словами «Хвала Аллаху». По оценке NYT, это сообщение «разрушило» главный праздник христианского календаря.

Советники президента, отмечает издание, расценивали эскалацию риторики скорее как переговорный приём. По их мнению, нагнетание напряжённости свидетельствовало о том, что Трамп больше заинтересован в выходе из войны, чем в реальном нанесении сокрушительного удара. Вечером того же вторника президент действительно переключился в режим дипломата, объявив о принятии пакистанского предложения — двухнедельном перемирии и немедленном открытии Ормузского пролива. «Для меня честь видеть, что эта давняя проблема близка к разрешению», — написал он.

Однако NYT указывает: даже по меркам Трампа, имеющего долгую историю высказываний, выходящих далеко за пределы нормы, его последние заявления несут печать импульсивного лидера, привыкшего добиваться своего через принуждение и непредсказуемость — но на этот раз не получающего желаемого.

Историк ядерных конфликтов Алекс Уэллерстайн, которого цитирует издание, предупредил: даже если угрозы не будут исполнены в полной мере, подобная риторика наносит США серьёзный репутационный ущерб. По его словам, мир всё больше воспринимает Америку как «неуравновешенную и опасную» державу, ненадёжного партнёра — и страны, традиционно разделявшие ценности демократии и свободы, оказываются по другую сторону от Вашингтона.

Среди критиков Трампа NYT особо выделяет правого подкастера Такера Карлсона — одного из его прежних наиболее преданных сторонников. Карлсон назвал пасхальное сообщение президента «мерзостью на всех уровнях», указав, что угрозы разрушить гражданскую инфраструктуру другой страны — это военное преступление, «моральное преступление против народа страны, защита которого, кстати, была одной из заявленных причин этой войны». Трамп в ответ назвал Карлсона «человеком с низким IQ» и продолжил войну.

NYT описывает происходящее как фирменный метод Трампа — реалити-шоу с нарастающим напряжением и дипломатией в режиме «подождём и увидим».

Президент создал дедлайн для Тегерана, а примерно за полтора часа до его истечения объявил о «двустороннем прекращении огня».

Издание проводит параллель с прежними кризисами: Трамп нагнетает угрозы, добивается некоего подобия сделки и объявляет о победе. Так было с Гренландией — угроза ввести войска обернулась соглашением об увеличении американского военного присутствия на острове.

С Ираном, однако, по-прежнему мало свидетельств того, что президент в итоге получит желаемое. Официальный представитель иранских военных заявил, что Иран ответит «сокрушительно и масштабно», если будет атакована гражданская инфраструктура. Угрозы разровнять электростанции, нефтяные объекты и мосты, отмечает NYT, возымели обратный эффект: иранцы выстраиваются в живые цепи вокруг объектов, обеспечивающих жизнедеятельность страны.

С критикой выступил и бывший директор Национального контртеррористического центра Джо Кент, в марте подавший в отставку. По его словам, Трамп думает, что угрожает Ирану, но на самом деле ставит под удар саму Америку: попытка уничтожить иранскую цивилизацию превратит США не в стабилизирующую силу, а в источник хаоса — и фактически положит конец статусу страны как величайшей сверхдержавы мира.

В Конгрессе, находящемся на двухнедельных каникулах, риторика президента также вызвала волну критики — хотя многие законодатели предпочли промолчать.

Сенатор-республиканец Рон Джонсон, близкий союзник Трампа, допустил, что президент блефует, выразив надежду, что это именно так.

Лидер сенатских демократов Чак Шумер назвал Трампа «крайне больным человеком» и пообещал добиться голосования по резолюции, ограничивающей применение военной силы против Ирана. Другие демократы призвали к импичменту или применению 25-й поправки к Конституции, позволяющей отстранить президента от власти, если он «не способен исполнять полномочия и обязанности своей должности».

К ним присоединилась и Марджори Тейлор Грин — бывший конгрессмен-республиканец, превратившаяся из одного из самых преданных сторонников Трампа в одного из его самых громких критиков.

«Мы не можем уничтожить целую цивилизацию. Это зло и безумие», — написала она, потребовав применить 25-ю поправку.

Даже с учётом достигнутого перемирия, заключает NYT, Трамп далёк от достижения своих стратегических целей. Нарастающая агрессивность его высказываний выдаёт степень фрустрации — разочарования человека, который так и не получил желаемого, несмотря на то что уже однажды переносил дедлайн для ударов по иранской инфраструктуре.