Свекровь застрелила бывшую королеву красоты Мексики из-за ревности к сыну - ВИДЕО

Как сообщалось, в Мехико трагически погибла бывшая королева красоты Каролина Гомес. По данным следствия, женщину застрелила собственная свекровь.

Как сообщают зарубежные СМИ, инцидент произошёл в доме, где в момент трагедии находились муж погибшей и их восьмимесячный ребёнок. Конфликт между женщинами закончился тем, что подозреваемая произвела шесть выстрелов.

Кадры с камер видеонаблюдения зафиксировали произошедшее. После короткой ссоры Каролина попыталась уйти в другую комнату, однако свекровь последовала за ней и открыла огонь.

Особое внимание привлекло поведение мужа погибшей. Услышав выстрелы, он прибежал к месту происшествия с ребёнком на руках и в шоке обратился к матери с вопросом о случившемся. После трагедии мужчина был вынужден оставаться в доме рядом с телом жены, поскольку ребёнок нуждался в уходе.

Согласно данным следствия, после убийства подозреваемая произнесла фразу «Ты мой, а не её», что может указывать на ревность как возможный мотив преступления.

Подозреваемая была задержана и в настоящее время находится под стражей. Расследование продолжается.