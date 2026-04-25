«Вторая семья» Майкла Джексона обвинила его в насилии

Наследники Майкла Джексона столкнулось с новой волной обвинений в растлении, выдвинутых против покойного короля поп-музыки.

На этот раз иск подали четверо - три брата и сестра из Нью-Джерси, утверждающие, что годами подвергались преследованию и насилию, которому, по их словам, охотно попустительствовали многочисленные помощники из окружения Джексона.

Судебный иск был подан в федеральный суд Лос-Анджелеса. Широкую огласку дело получило только в момент старта биографического фильма "Майкл" в американском прокате, после того как истцы дали развернутое интервью газете The New York Times.

В нем они рассказали о пережитом насилии и о юридических манипуляциях, которым, по их утверждению, семья подвергалась уже со стороны наследников Джексона долгие годы после смерти суперзвезды в 2009 году.

Ответчиками по иску выступают фонд Джексона, руководящие им адвокаты Джон Бранка и Джон Макклейн, а также частный детектив Герман Вайсберг. В жалобе утверждается, что Вайсберг и другие юристы, связанные с Джексоном, были ложно представлены семье Кашио как защитники их интересов при переговорах с фондом.

В документе приводятся подробности предполагаемого насилия, якобы происходившего во время гастрольных туров Джексона по США и за границей. Истцы заявляют, что певец совершал развратные действия в отношении всех четверых также в их собственном доме в Нью-Джерси, куда приезжал в гости вместе со своими детьми.

Представители наследников Джексона уже выступили с резким опровержением, назвав иск "отчаянной попыткой вытянуть деньги" и "шантажом". Они утверждают, что семья ранее сама требовала от фонда Джексона денег в обмен на отказ от публикации своих обвинений.

Примечательно, что ранее cемья истцов активно защищала певца от обвинений в неподобающем обращении, в том числе в эфире ток‑шоу Опры Уинфри в 2010 году и в других СМИ. Они долгое время называли себя "второй семьей" певца.