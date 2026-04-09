В Ливане 112 человек погибли и около 840 ранены в результате сегодняшних ударов Израиля

В Ливане в результате сегодняшних израильских ударов погибли по меньшей мере 112 человек и около 840 получили ранения.

Об этом сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные Министерства здравоохранения страны.

Машины скорой помощи продолжают доставлять пострадавших в больницы.

В министерстве также призвали "международные организации оказать помощь ливанскому сектору здравоохранения".



8 апреля ВВС Израиля заявили о проведении самой масштабной с начала нынешней эскалации серии ударов по объектам движения "Хезболла" в Ливане. Атаки одновременно затронули Бейрут, долину Бекаа и южные районы страны. В общей сложности за короткое время было поражено более 100 целей.