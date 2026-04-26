Арагчи прибыл в Исламабад, затем направится в Москву - ОБНОВЛЕНО
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл в Исламабад и после непродолжительной встречи с руководством Пакистана направится в Москву.
Об этом сообщила газета Dawn со ссылкой на источники.
По их информации, самолет Арагчи приземлился на пакистанской авиабазе Нур-Хан после завершения его однодневного визита в Оман.
18:25
Глава МИД Ирана Аббас Арагчи завершил свой визит в Оман и направляется в Пакистан.
Об этом сообщило агентство Tasnim.
По его информации, министр "несколько минут назад покинул Маскат и направился в Исламабад".
