Париж не готов отказаться от конфронтационной риторики в отношениях с Баку - МИД

Официальный Баку решительно осуждает очередные безосновательные обвинения Парижа в адрес Азербайджана.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде в связи с утверждениями министра Европы и иностранных дел Франции Жан-Ноэля Барро 13 октября на Глобальном форуме Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) «Укрепление доверия и демократии».

По его словам, обвинения французского министра свидетельствуют о том, что Париж по-прежнему не готов отказаться от конфронтационной риторики в отношениях с Азербайджаном.

Представитель МИД подчеркнул, что обвинения Азербайджана во вмешательстве в борьбу народов Новой Каледонии и других заморских территорий Франции за свои права совершенно безосновательны: «Попытки необоснованно объяснять внешним вмешательством позиции сторон, расходящиеся в оценках процессов на заморских территориях Франции, направлены на то, чтобы затушевать волю и обеспокоенность населения этих территорий».

Гаджизаде отметил, что французским официальным лицам, которые рассуждают о демократии, правах человека и верховенстве закона, следовало бы прежде всего обеспечить последовательное соблюдение этих принципов в политике самой Франции.

В этой связи Баку призывает Париж прекратить выдвигать безосновательные обвинения в адрес Азербайджана и руководствоваться в международных отношениях принципами взаимного уважения, суверенного равенства и невмешательства во внутренние дела.