Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в рамках визита в Баку встретился с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Министры, проведя широкие обсуждения вокруг нынешнего состояния и перспектив азербайджано-литовских отношений, подтвердили общую заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества на основе взаимного уважения, политического диалога и общих интересов.

Они подчеркнули значение контактов на высоком уровне в развитии отношений, в том числе последнюю встречу между президентами Азербайджана и Литвы, состоявшуюся в рамках саммита «Европейского политического сообщества» в Дублине, и также отметили роль регулярных политических консультаций и парламентской дипломатии в поддержании устойчивого диалога.

Особое внимание было уделено расширению экономических и торговых связей, укреплению связей между субъектами бизнеса и изучению новых инвестиционных возможностей. Сельское хозяйство, энергетика, промышленность, ИКТ, цифровое управление, кибербезопасность и инновации определены как перспективные сферы для более глубокого сотрудничества. Также подчеркивались возможности более активного участия литовских компаний в промышленных парках Азербайджана и Свободной экономической зоне Алят.

Гуманитарные, образовательные и культурные связи, в том числе вклад азербайджанских студентов, обучающихся в Литве, поощрение туризма и возможности расширения контактов между народами также заняли важное место в обсуждениях.

В контексте отношений Азербайджан-Европейский Союз состоялся обмен мнениями вокруг перспектив, связанных с предстоящим председательством Литвы в Совете ЕС в первой половине будущего года.

Кроме того, подчеркивалась важность координации в вопросах выдвижения и взаимной поддержки кандидатур в рамках международных организаций и многосторонних платформ.

Дж. Байрамов проинформировал о постконфликтных реалиях и продолжающемся процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также работе, проводимой в направлении восстановления инфраструктуры и населенных пунктов на освобожденных территориях.