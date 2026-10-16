Умер турецкий певец Сонер Олгун - ВИДЕО

Турецкий певец и музыкант Сонер Олгун скончался в возрасте 67 лет после продолжительной борьбы с раком поджелудочной железы.

О смерти музыканта сообщают турецкие СМИ.

Состояние артиста ухудшилось в последние дни, после чего его госпитализировали. С.Олгун находился в реанимации, где его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Несмотря на усилия врачей, спасти музыканта не удалось.

Сонер Олгун родился 18 июня 1959 года в турецком городе Фетхие. Он получил известность благодаря исполнению турецкой народной музыки и авторским композициям. Его музыкальная карьера началась в 1992 году с выхода альбома «Letafet». Помимо музыкальной деятельности, С.Олгун занимался театром и телевидением.

Церемония прощания с музыкантом, по данным турецких СМИ, запланирована на 18 октября.

Феликс Вишневецкий