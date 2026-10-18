Сегодня день освобождения Худаферина

Сегодня исполняется шесть лет, как над Худаферином – краем древней цивилизации развевается Государственный флаг Азербайджана.

Худаферин был оккупирован Арменией в 1993 году. 18 октября 2020 года Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила от оккупации поселок Худаферин, а также села Гаджилы и Гаджи Исаглы Джебраильского района.

До начала Отечественной войны третья линия обороны противника пролегала в направлении сел Кавдар и Мирак Джебраильского района. Эта линия простиралась вдоль реки Араз - от села Амирварлы Джебраильского района до безымянных высот в верхней части района. На этом рубеже находились тыловые резервные подразделения противника, сосредоточены его вооружение, боеприпасы и техника. Здесь армянские военнослужащие несли службу в усиленном режиме. Третья линия обороны была создана для того, чтобы остановить продвижение Азербайджанской армии. В первые дни войны первая и вторая линии обороны противника были прорваны, однако на третьем рубеже враг оказал упорное сопротивление. Благодаря боеспособности, решимости и самоотверженности бойцов Азербайджанской армии был взят и этот рубеж.

Основная задача, поставленная перед Азербайджанской армией, заключалась в перекрытии пути обеспечения противника, следующего из Губадлинского района, уничтожении его сил в Амирварлы, продвижении в направлении села Солтанлы и освобождении Худаферинского моста. После того, как этот путь был отрезан, противник не смог оказать серьезного сопротивления в Амирварлы. Личный состав на третьей линии обороны был уничтожен, после чего были освобождены село Солтанлы и Худаферинский мост. В дальнейшем от оккупации были полностью очищены центр Зангилана и несколько сел района.

Продвигаясь в направлении Худаферинского моста, наши подразделения освободили стратегически важные пункты. Во время проведенной операции по скрытному проникновению произошли столкновения с противником на господствующих высотах, однако армянские военнослужащие были уничтожены нашей армией. После этого наши подразделения продвинулись в направлении Худаферинского моста и закрепились на ряде позиций. Обеспечив полное наблюдение за территорией и безопасность, группы начали продвижение вглубь территории.

Благодаря грамотно выбранной тактике операция завершилась успешно. Худаферинский мост, находившийся под оккупацией 27 лет, был освобожден в течение одного дня.

«Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана над древним Худаферинским мостом. Да здравствует азербайджанский народ! Карабах – это Азербайджан!» - Президент Ильхам Алиев объявил народу радостную весть об освобождении Худаферина на своей официальной странице в Twitter.

Освобождение Худаферина создало благоприятные условия для того, чтобы расположенные вдоль реки Араз территории были в более короткие сроки очищены от противника в результате успешных операций нашей армии. В результате 132-километровый участок азербайджано-иранской государственной границы, находившийся под оккупацией, полностью перешел под контроль наших подразделений.

Освобождение Худаферина привело к закрытию незаконно действовавшего пограничного перехода между Ираном и Карабахом. На этом участке не существовало никакого легального механизма контроля - ни со стороны Ирана, ни со стороны сепаратистов, находившихся в Карабахе. Автомобили и люди с обеих сторон беспрепятственно и без какого-либо надзора пересекали азербайджанскую территорию.

Кроме того, на протяжении долгого времени через незаконно построенный мост, расположенный близ Худаферина, осуществлялся один из известных маршрутов наркотрафика. Этот мост впоследствии был полностью ликвидирован ГПС и вскоре после Отечественной войны безопасность нашей государственной границы была полностью восстановлена.

Весть об освобождении Худаферина подарила большую радость и чувство гордости азербайджанцам мира, ибо флаг Азербайджана над Худаферином - древним свидетелем исторических битв, имеющим особое значение в истории и духовной жизни нашего народа - несет в себе глубокий символизм.

Жемчужина азербайджанского зодчества, Худаферинский мост вновь стал символом воссоединения и надежды. Исторически Худаферинские мосты соединяли северный и южный берега реки Араз. Соотечественники на противоположном берегу Араза разделили радость победы - после освобождения Худаферина в сети стали распространяться кадры, на которых видно, как проживающие в Иране азербайджанцы с большим воодушевлением приветствуют Азербайджанскую армию.

Сегодня эта древняя азербайджанская земля возрождается, одна из главных составляющих будущего этой территории – стратегические коммуникации. Дороги Худаферин-Губадлы-Лачин, Ахмедбейли-Горадиз-Миндживан-Агбенд, железнодорожная линия Горадиз-Зангилан-Агбенд призваны стать одними из наиболее важных транспортных инфраструктур Восточно-Зангезурского региона Азербайджана. Эти коммуникации проходят в районе Худаферинских мостов и водохранилища Худаферин. На этой же территории расположен промышленный парк «Экономическая зона Аразская долина».

Все это свидетельствует об усилении как историко-культурного, так и стратегического, торгово-экономического значения Худаферина.