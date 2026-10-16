Азербайджан отправит 21 боксера на чемпионат Европы U15 в Турции
Сборная Азербайджана по боксу примет участие в чемпионате Европы U15, который состоится в турецком Трабзоне. Страну на континентальном первенстве представит 21 спортсмен.
Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, в состав национальной команды вошли 17 юношей и четыре девушки.
Состав сборной Азербайджана:
Юноши:
40 кг: Гусейн Рагимли.
42 кг: Гумбат Алмазов.
44 кг: Алекпер Мамедли.
46 кг: Алимедед Гадирли.
48 кг: Муслим Алекперов.
50 кг: Ниямеддин Тагизаде.
52 кг: Санан Насибли.
54 кг: Садыг Халилов.
57 кг: Юсиф Али.
60 кг: Сунай Азимов.
63 кг: Назим Газиев.
66 кг: Рафаэль Аббасов.
70 кг: Сархан Хагвердиев.
75 кг: Гасан Лютфалиев.
80 кг: Фархад Ахмедли.
90 кг: Теймур Танрывердиев.
Свыше 90 кг: Гусейн Айдемирли.
Девушки:
48 кг: Аиша Мурадова.
50 кг: Нурай Гафарова.
54 кг: Вейсиля Алиева.
57 кг: Гюлай Оджагова.
Отметим, что чемпионат Европы U15 пройдет с 18 по 25 октября. В судействе соревнований примут участие два представителя Азербайджана - Станислав Крылов и Месмеханым Салимова.