Азербайджан отправит 21 боксера на чемпионат Европы U15 в Турции

Сборная Азербайджана по боксу примет участие в чемпионате Европы U15, который состоится в турецком Трабзоне. Страну на континентальном первенстве представит 21 спортсмен.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на Федерацию бокса Азербайджана, в состав национальной команды вошли 17 юношей и четыре девушки.

Состав сборной Азербайджана:

Юноши:

40 кг: Гусейн Рагимли.

42 кг: Гумбат Алмазов.

44 кг: Алекпер Мамедли.

46 кг: Алимедед Гадирли.

48 кг: Муслим Алекперов.

50 кг: Ниямеддин Тагизаде.

52 кг: Санан Насибли.

54 кг: Садыг Халилов.

57 кг: Юсиф Али.

60 кг: Сунай Азимов.

63 кг: Назим Газиев.

66 кг: Рафаэль Аббасов.

70 кг: Сархан Хагвердиев.

75 кг: Гасан Лютфалиев.

80 кг: Фархад Ахмедли.

90 кг: Теймур Танрывердиев.

Свыше 90 кг: Гусейн Айдемирли.

Девушки:

48 кг: Аиша Мурадова.

50 кг: Нурай Гафарова.

54 кг: Вейсиля Алиева.

57 кг: Гюлай Оджагова.

Отметим, что чемпионат Европы U15 пройдет с 18 по 25 октября. В судействе соревнований примут участие два представителя Азербайджана - Станислав Крылов и Месмеханым Салимова.