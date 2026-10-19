Водителей призвали соблюдать осторожность из-за сильного ветра

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям в связи с ожидаемым усилением ветра.

По данным Национальной гидрометеорологической службы, 19 октября в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в ряде регионов Азербайджана ожидается сильный ветер.

Главное управление Государственной дорожной полиции обратилось к водителям с призывом быть внимательными на дорогах в связи с резким изменением погодных условий и строго соблюдать правила безопасности.

Сильный ветер может существенно повлиять на движение транспорта, особенно на открытых участках дорог, мостах, эстакадах и автомагистралях. Внезапное изменение направления ветра может затруднить управление автомобилем и создать опасные ситуации, особенно для крупногабаритного транспорта и автомобилей с прицепами.

В связи с этим водителям рекомендуют выбирать скорость с учетом погодных условий, соблюдать увеличенную дистанцию, избегать резких маневров и экстренного торможения. Кроме того, не следует парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных конструкций, электрических опор и других объектов, которые могут представлять опасность при сильном ветре.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь призвало всех участников дорожного движения учитывать погодные условия и проявлять максимальную внимательность и ответственность на дорогах: «Не будем забывать, что в неблагоприятных погодных условиях главное условие безопасности - осторожное и ответственное поведение!»