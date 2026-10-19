Халит Эргенч и Мерьем Узерли воссоединились спустя 15 лет после «Великолепного века» - ВИДЕО

Турецкие актеры Халит Эргенч и Мерьем Узерли, сыгравшие султана Сулеймана и Хюррем в сериале «Великолепный век», вновь встретились на съемочной площадке спустя 15 лет, исполнив главные роли в фильме «İmroz'da Bahar».

Сериал «Великолепный век» начал выходить в 2011 году и получил широкую популярность за пределами Турции. Образы Сулеймана Великолепного и Хюррем-султан стали одними из самых узнаваемых в карьере Х.Эргенча и М.Узерли. Теперь актеры вновь поработали вместе, но на этот раз зрителей ждет не историческая драма, а современная романтическая история.

В центре сюжета «İmroz'da Bahar» - два человека, чьи пути неожиданно пересекаются на острове Гекчеада, историческое название которого - Имроз. Героям предстоит столкнуться с прошлым и задуматься о том, возможно ли обрести любовь и начать жизнь заново.

Режиссером картины выступил Озджан Алпер. Сценарий он написал совместно с Лузин Динк. Халит Эргенч и Мерьем Узерли выступили не только исполнителями главных ролей, но и сопродюсерами проекта.

Мировая премьера фильма состоится 20 октября на кинофестивале в Эль-Гуне в Египте - в декабре картину планируют выпустить более чем в 50 странах.