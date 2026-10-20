Navai взял вину на себя при задержании по делу о наркотиках в Казахстане

Рэпер Navai (Наваи Бакиров), арестованный в Казахстане по делу о наркотических веществах, взял вину на себя при задержании.

Об обстоятельствах произошедшего, а также о состоянии артиста и позиции его защиты рассказала адвокат исполнителя Рена Керимова в комментарии РЕН ТВ: «У Navai очень хорошо дела. Я у него была. Все замечательно. Он парень очень адекватный, с хорошим чувством юмора. В принципе, ко всему готов, но надеется на лучший исход».

По словам адвоката, в следственном изоляторе рэпер читает книги и пишет стихи. При этом, как отметила Р.Керимова, сам артист выступает против публичного обсуждения конкретных шагов защиты, опасаясь, что это может негативно сказаться на его положении как иностранного гражданина.

Комментируя обстоятельства задержания, адвокат сообщила, что в момент инцидента в автомобиле рэпер находился не один: «Я могу только сказать, что он в машине был не один. Мог любой взять на себя это, но Navai посчитал, что лучше так. Мое субъективное мнение - я тоже считаю, что он невиновен. Но признавать вину или нет - это прерогатива самого Navai».

Защитник также выразила уверенность в том, что артист может в ближайшее время оказаться на свободе, подчеркнув, что процесс идет в штатном режиме.

По данным СМИ, вместе с Navai в машине были еще два человека - концертный директор рэпера Рауф Гасанов и Халмурад Манапов, на которого была оформлена аренда автомобиля.

Отметим, что на фоне ареста артиста организаторы начали отменять его запланированные выступления.

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