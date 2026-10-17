Певец Navai начал писать новые песни прямо в СИЗО Казахстана

Арестованный в Казахстане известный исполнитель Navai (Наваи Бакиров) начал писать новые треки, находясь в следственном изоляторе города Тараз.

Как передает 1news.az, об этом порталу TengriNews рассказала адвокат артиста Рена Керимова.

По словам защитника, певец чувствует себя хорошо, не высказывает жалоб на условия содержания, питание или сон и сохраняет бодрый настрой. В ходе многочасовой беседы с адвокатом музыкант поделился, что вдохновение не покинуло его даже в изоляторе, где он приступил к работе над новым материалом.

"Он прекрасно себя чувствует. Мы вчера много часов общались. Такой простой парень, абсолютно не зазвездившийся, уважительный, талантливый. Даже сказал, что уже в СИЗО начал писать песни", - рассказала адвокат.

Керимова уточнила, что артист ожидает рассмотрения апелляции на следующей неделе. Защита добивается изменения меры пресечения на залог. Сложность в том, что артист - иностранец, что повышает процессуальные риски.

Адвокат также опровергла слухи о множественных обвинениях, подчеркнув, что Navai вменяют только одну статью - о контрабанде наркотиков.