Суд изменил меру пресечения рэперу Navai

Рэпера Navai (Наваи Бакиров), задержанного в Казахстане по делу о наркотиках, отпустили под залог - суд изменил ему меру пресечения.

Об этом сообщает российский Telegram-канал SHOT.

Напомним, 14 октября 2026 года Бакирова задержали на пограничном пункте при въезде в Казахстан из Кыргызстана. В автомобиле, на котором передвигался артист, обнаружили наркотическое вещество.

15 октября суд постановил заключить рэпера под стражу на два месяца. Расследование ведется по подозрению в контрабанде и незаконном хранении наркотических средств.

Ранее сообщалось, что защита добивается изменения меры пресечения и рассчитывает на освобождение артиста под залог в размере 2,1 млн тенге (около 7 800 манатов).

Подробности решения суда и условия освобождения на данный момент не уточняются.

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