Нетаньяху и Айзенкот заявили о намерении сформировать правительство Израиля

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и его соперник Гади Айзенкот 28 октября 2026 года заявили о намерении сформировать правительство по итогам парламентских выборов: по данным экзит-поллов, ни один из блоков не набрал большинства.

Как сообщает AFP, голосование прошло 27 октября 2026 года, это первые выборы после нападения 7 октября 2023 года. Явка составила почти 78 процентов - самый высокий показатель с 1999 года.

Экзит-поллы трех основных израильских телеканалов дали каждому из блоков около 51 места при 61, необходимом для формирования правительства. Изначально опросы давали преимущество оппозиции.

Нетаньяху выступил перед сторонниками в конференц-центре в Иерусалиме после трех часов ночи. Он был необычно краток и прямо о победе не заявил, призвав к созданию «сильного правительства правых» и указав, что «еврейское и сионистское большинство должно объединиться». Он перечислил лидеров, убитых по его приказу, и вновь дал понять, что готов к третьей кампании бомбардировок Ирана вместе с президентом США Дональдом Трампом, своим близким союзником.

«У Израиля есть уникальная возможность вместе с нашим партнером президентом Трампом навсегда устранить экзистенциальную угрозу со стороны Ирана», - сказал Нетаньяху.

Айзенкот, бывший начальник генерального штаба и новичок в политике, выступил перед своими сторонниками в Тель-Авиве. Он назвал Нетаньяху «премьер-министром переходного периода, без мандата и доверия народа», а обращаясь к силовым структурам, заявил, что они служат государству, а не Нетаньяху.

«Нетаньяху, не смейте использовать безопасность Израиля в своих политических целях», - сказал Айзенкот.

По его словам, проведение повторных выборов было бы ошибкой, и он намерен действовать «быстро» для формирования правительства.

«Общество проголосовало за перемены, - сказал Айзенкот. - Достойный лидер принял бы вотум недоверия народа и сегодня же объявил бы об уходе из политической жизни».

Наибольший прирост показали партии израильских арабов, чьи избиратели активно пришли на участки против Нетаньяху, который неоднократно предупреждал, что это меньшинство размоет еврейское национальное направление развития страны. По прогнозам, арабские списки получат от 17 до 18 мест; в ряде арабских общин сообщали о почти всеобщей явке, вызванной возмущением зачастую уничижительной риторикой крайне правых союзников Нетаньяху.

Один из лидеров израильских арабов Мансур Аббас заявил, что, по его мнению, правые «потерпели серьезное поражение», и выразил готовность работать с Айзенкотом. При этом Айзенкот в ходе кампании говорил, что не будет формировать правительство с арабскими депутатами, а Нетаньяху вновь дал понять, что правительство, опирающееся на голоса арабов, не будет легитимным. Арабские депутаты могут поддерживать Айзенкота при голосованиях в парламенте, не входя в коалицию и позволяя сохранить правительство меньшинства. В противном случае Израиль может прийти к новым выборам.

Крайне правый политик Итамар Бен-Гвир, который, по данным экзит-поллов, набрал меньше, чем многие ожидали, предостерег Нетаньяху от другого варианта - правительства национального единства с Айзенкотом. «Это было бы ужасной ошибкой», - сказал Бен-Гвир, выступающий за изгнание палестинцев; он, вероятно, не вошел бы ни в какое правительство единства.

Политолог Еврейского университета в Иерусалиме Гидеон Рахат отметил, что Бен-Гвир преуспел в мобилизации голосов - израильских арабов. «Даже если Нетаньяху проиграл, это не значит, что Айзенкот победил», - сказал он.

Выборы прошли на фоне растущей международной изоляции Израиля, связанной с войной в Иране и военной кампанией в Газе, резким ростом строительства поселений и насилием на Западном берегу реки Иордан. Против самого Нетаньяху Международный уголовный суд выдал ордер на арест в связи с Газой; внутри страны ему предъявлены обвинения в коррупции, по которым он может оказаться в тюрьме в случае потери власти.

Айзенкот разделяет многие взгляды Нетаньяху в сфере безопасности и поддержал наступление в Газе после 7 октября, превратившее территорию в руины. При этом он обещал создать более инклюзивную атмосферу внутри Израиля и обуздать радикальных поселенцев на Западном берегу, нападавших на палестинцев практически безнаказанно.

66-летний Айзенкот, сын выходцев из рабочей семьи марокканских евреев, в случае прихода к власти станет первым премьер-министром Израиля ближневосточного или североафриканского происхождения. Перед голосованием он в частном порядке посетил могилу сына Галя, гибель которого в боях в Газе вызвала сочувствие у многих израильтян.

По оценкам, десятки тысяч израильтян прилетели из-за рубежа ради выборов, которые считались решающими для страны. Одна из них, 55-летняя Эйлана Зисблит, рассказала AFP, что вернулась из Канады, где живет почти 30 лет, чтобы проголосовать за правоцентристскую партию в блоке Айзенкота. «Страна движется в очень, очень плохом направлении. И для евреев, и для арабов, живущих в стране, и для евреев за рубежом», - сказала она, добавив, что действовать нужно сейчас, иначе страна не выживет.