Матч Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем Беэр-Шева», проходящий в Батуми, возобновился после столкновений на трибунах.

На 25-й минуте встречи грузинская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков «Бешикташа», развернувших палестинские флаги.

Из-за возникшей напряжённости судьи и футболисты временно покинули поле.

После этого игра была возобновлена.

22:38

Матч общего этапа Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем» был приостановлен на 25-й минуте из-за столкновений на трибунах.

В стреча проходит на стадионе «Батуми Арена» в грузинском Батуми. Перед началом матча болельщики «Бешикташа» развернули палестинские флаги. Грузинская полиция вмешалась в ситуацию и изъяла флаги, после чего между фанатами и правоохранителями произошли столкновения.

В результате инцидента судейская бригада покинула поле и направилась в раздевалку. Одного из болельщиков турецкого клуба вынесли со стадиона на носилках и передали медикам скорой помощи. Футболисты «Бешикташа» пытались успокоить фанатов.

По имеющейся информации, грузинская полиция также применила против болельщиков слезоточивый газ.

Решение о дальнейшем проведении матча ожидается.