Матч «Бешикташ» - «Хапоэль Беэр-Шева» возобновили после столкновений и применения слезоточивого газа - ВИДЕО
Матч Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем Беэр-Шева», проходящий в Батуми, возобновился после столкновений на трибунах.
На 25-й минуте встречи грузинская полиция применила слезоточивый газ против болельщиков «Бешикташа», развернувших палестинские флаги.
Из-за возникшей напряжённости судьи и футболисты временно покинули поле.
После этого игра была возобновлена.
22:38
Матч общего этапа Лиги Европы между турецким «Бешикташем» и израильским «Хапоэлем» был приостановлен на 25-й минуте из-за столкновений на трибунах.
В стреча проходит на стадионе «Батуми Арена» в грузинском Батуми. Перед началом матча болельщики «Бешикташа» развернули палестинские флаги. Грузинская полиция вмешалась в ситуацию и изъяла флаги, после чего между фанатами и правоохранителями произошли столкновения.
В результате инцидента судейская бригада покинула поле и направилась в раздевалку. Одного из болельщиков турецкого клуба вынесли со стадиона на носилках и передали медикам скорой помощи. Футболисты «Бешикташа» пытались успокоить фанатов.
По имеющейся информации, грузинская полиция также применила против болельщиков слезоточивый газ.
Решение о дальнейшем проведении матча ожидается.