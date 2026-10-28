Два победителя?: Кто на самом деле возглавит Израиль?

В Израиле продолжается подсчет голосов на парламентских выборах, однако предварительные результаты пока не позволяют определить, кто сможет сформировать новое правительство.

Действующий премьер-министр Биньямин Нетаньяху и лидер оппозиционного блока Гади Айзенкот уже заявили о победе, хотя ни один из политических лагерей, судя по опубликованным данным, не располагает необходимым большинством в Кнессете.

Согласно предварительным данным Центральной избирательной комиссии, после обработки более половины бюллетеней блок Нетаньяху получает 55 мест в 120-местном парламенте, тогда как оппозиционный лагерь во главе с Айзенкотом — 49. Еще 15 мандатов приходятся на арабские партии, рассматриваемые отдельно от двух основных политических блоков.

По состоянию на 07:20 по местному времени (09:20 по бакинскому времени) было обработано 48,6% бюллетеней. «Ликуд» Нетаньяху получал 27 мандатов, партия «Яшар» Айзенкота — 22. «Арабский список» и «Беяхад» набирали по 11 мест, «Демократы» — девять. По восемь мандатов получали «Яадут ха-Тора» и НДИ, по семь — ШАС и «Оцма Ехудит», еще шесть — блок «Религиозный сионизм — Зеут», четыре — РААМ.

При этом результаты экзитполов в течение ночи менялись: первоначально преимущество было у оппозиции, однако затем вперед вышел правящий блок. Явка избирателей приблизилась к 78%. По данным ЦАХАЛ, в голосовании приняли участие 79,9% военнослужащих. Для проведения выборов в армии было организовано 890 избирательных участков, четверть из которых были передвижными.

Главная интрига заключается в том, что для формирования правительства необходимо заручиться поддержкой как минимум 61 депутата. Даже лидерство по итогам подсчета голосов не гарантирует Нетаньяху сохранения власти на полноценный новый срок, как и преимущество оппозиции само по себе не означает, что Айзенкот сможет сформировать кабинет.

Арабские партии — ключ к парламентскому большинству

В сложившейся конфигурации значительную роль могут сыграть арабские партии, которым в совокупности прогнозируют 15–18 мест. Однако возможность их участия в формировании правительства остается проблематичной: и Нетаньяху, и Айзенкот ранее исключали включение этих партий в правящую коалицию.

Таким образом, даже если окончательное распределение мандатов подтвердит нынешние тенденции, политическим лидерам предстоит сложный этап коалиционных переговоров. Возможными вариантами остаются формирование правительства меньшинства при внешней поддержке других депутатов или попытка создать правительство национального единства. Вместе с тем глубокие разногласия между основными политическими силами затрудняют реализацию последнего сценария.

Как ранее сообщало информационное агентство 1news.az, если ни одному из политических лагерей не удастся сформировать правительство, Израиль может столкнуться с очередными выборами. До формирования нового кабинета действующее правительство продолжит исполнять свои обязанности.

В итоге нынешняя ситуация демонстрирует, что в израильской парламентской системе победа на выборах и способность сформировать правительство — не одно и то же. Даже после завершения подсчета голосов решающим фактором станет не только количество полученных мандатов, но и готовность политических сил договариваться. До тех пор, пока ни один из лагерей не обеспечит себе большинство, исход выборов останется открытым.