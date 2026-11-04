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Где сегодня в Баку и Абшероне не будет света?

Редакция 1news08:20 - Сегодня
Где сегодня в Баку и Абшероне не будет света?

В Ясамальском, Низаминском и Бинагадинском районах Баку, а также в Абшеронском районе в среду возникнут локальные перебои в электроснабжении.

Об этом 1news.az cообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения будут введены на время плановых работ.

На Ясамале сегодня с 10:00 до 13:00 не будет света на улицах Балабабы Меджидова, Джафара Джаббарлы, Али бека Гусейнзаде, Ибрагима Абилова, Муртузы Мухтарова, Зяргярпалан, а также в части жилого массива Первая Алатава.

В Низаминском районе с 10:00 до 14:00 перебои будут наблюдаться по адресу улица Тофига Аббасова, дом 15.

В Бинагади с 10:00 до 16:00 ограничения введут в поселке Сулутепе.

В Абшеронском районе с 10:00 до 14:00 света не будет на улицах Гейдара Алиева, Зарифы Алиевой, Бабека, Узеира Гаджибекова, Мирзы Ибрагимова, Джафара Джаббарлы, Алиаги Вахида, Афига Абдулгусейнова, Назима Гасанова, Гамлета Гашимова в поселке Масазыр. Локальные перебои с 12:00 до 15:00 также будут в поселке Гобу.

"После завершения работ абоненты на данных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - добавили в "Азеришыг".

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