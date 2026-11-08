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Сегодня День города Шуша

Фарида Багирова09:00 - Сегодня
Сегодня День города Шуша

Сегодня проходит шесть лет с того дня как победоносная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила Шушу от армянской оккупации.

8 ноября 2020 года наши героические солдаты и офицеры вписали еще одну золотую страницу в новейшую историю Азербайджана, проявив мужество и высокий патриотический дух, они ценою жизни и крови выбили врага из древней цитадели. Сам ход Шушинской операции поражает и наполняет гордостью. Бойцы Азербайджанской армии пробираясь через непроходимые леса и взбираясь по отвесным скалам, шли навстречу врагу почти с голыми руками - против тяжелого вооружения у них было лишь легкое оружие ближнего боя, но в их сердцах горел огонь, способный сокрушить любую броню. И они победили. Не всем из них суждено было вновь ступить на родную землю. Многие отдали за нее свои жизни, их жертва - это священная память в сердце нашего народа.

Шуша была оккупирована армянскими вооруженными силами 8 мая 1992 года. Вражеский захват Шуши был огромным потрясением, самой болезненной потерей нашего народа. В результате армянской агрессии город Шуша и 30 сел района были разрушены, погибли 195 мирных жителей, 165 получили ранения, 55 человек были взяты в плен и заложники, более 22 тыс. жителей города вынужденно покинули свои дома. Оккупация города нанесла тяжелый удар по материально-культурному наследию азербайджанского народа. Агрессоры разрушили более 170 жилых домов, считавшихся памятниками архитектуры, осквернили около 160 памятников средневекового искусства, мечетей, мусульманских святилищ, музеев, уничтожили большое количество редких рукописей. Высокохудожественные дворцовые постройки - Ханский дворец, Дворец Панахали хана, Каравансарай, мечети Верхняя и Нижняя Говхарага, мечеть в старинном квартале Саатлы-мяхялляси, мавзолей визиря Карабахского ханства Моллы Панаха Вагифа, дом выдающейся поэтессы и благотворительницы, ханской дочери Хуршидбану Натаван – далеко не полный перечень памятников, с любовью возведенных руками наших предков, и ставших жертвами армянского вандализма. Преступная «война с памятниками» имела далеко идущую цель – уничтожить и осквернить, сфальсифицировать и присвоить, и в конечном итоге, стереть с этой земли следы культурного, исторического, религиозного наследия азербайджанского народа.

Освобождение Шуши стало вершиной исторической Победы в Отечественной войне.

При неоценимом значении выдворения оккупантов с каждой пяди родной земли, освобождение Шуши стало символом мужества, верности, возрожденной надежды. Неслучайно Президент Азербайджана своим Распоряжением объявил 8 ноября Днем Победы.

Сегодня в Шуше продолжаются масштабные социально-экономические, инфраструктурные проекты, восстанавливаются исторические, архитектурные, культурные памятники – возрождается все то, что было разграблено и разрушено за годы оккупации. Сегодня Шуша оживает не только в архитектурном, но и в духовном плане, на родную землю возвращаются бывшие вынужденные переселенцы. Город становится центром притяжения туризма, искусства, символом возрождения освобожденных земель.

31 июля 2023 года глава государства подписал Распоряжение «Об учреждении дней городов по освобожденным от оккупации территориям Азербайджанской Республики». Согласно Распоряжению, 8 ноября – день освобождения города Шуша от оккупации, отмечается как День города Шуша.

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