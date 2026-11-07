История знает немного примеров, когда государство за сжатые исторические сроки совершает качественный рывок, меняющий не только его собственный статус, но и архитектонику всего региона.

Современный Азербайджан переживает именно такой момент. Победа в 44-дневной Отечественной войне 2020 года и последующие шаги по полному восстановлению суверенитета стали не просто финалом многолетнего конфликта, а отправной точкой для формирования качественно иного государственного организма. Без преувеличения можно констатировать: сегодня мы являемся свидетелями и участниками существования самого сильного, консолидированного и влиятельного Азербайджана за последние двести лет.

Историческая ретроспектива показывает, что на протяжении последних столетий судьба региона чаще всего определялась внешними игроками. Однако победоносная стратегия, объединившая военную мощь, экономическую независимость и ювелирную дипломатию, сломала этот стереотип. Сегодня в мировой политологии и международных отношениях все чаще звучит термин «средняя держава» применительно к Азербайджану. Это не просто комплиментарный эпитет, а четкая академическая категория, обозначающая государства, способные формировать региональную повестку, выступать в роли ключевых арбитров и балансировщиков, а также оказывать заметное влияние на глобальные процессы.

Средняя держава: азербайджанская модель

Концепция «средняя держава» занимает особое место в современной теории международных отношений, поскольку позволяет оценивать влияние государства не через традиционные показатели — территорию, население, объем экономики или военную мощь. Средняя держава не обязательно должна обладать ресурсами глобальной сверхдержавы. Ее отличительная особенность заключается в способности оказывать влияние на международную повестку, выступать самостоятельным участником региональных процессов, выстраивать широкие партнерские сети и использовать дипломатические, экономические и институциональные инструменты для достижения стратегических целей.

В академической литературе нет единого универсального определения средней державы. Одни исследователи делают акцент на материальных возможностях государства, другие — на его дипломатическом поведении, международной активности и готовности выступать посредником в урегулировании противоречий. Существуют и более комплексные подходы, объединяющие экономический потенциал, военно-политические возможности, институциональную устойчивость и способность формировать международные коалиции. Поэтому отнесение страны к данной категории должно основываться на совокупности характеристик.

Применительно к Азербайджану можно выделить комплекс ключевых критериев:

Военно-политический потенциал. Восстановление территориальной целостности продемонстрировало способность государства самостоятельно реализовывать задачи национальной безопасности. Баку успешно сочетает военную состоятельность с устойчивым диалогом с различными региональными и глобальными игроками.

Экономическая и энергетическая самостоятельность. Нефтегазовый сектор, развитая инфраструктура и долгосрочные контракты обеспечили стране устойчивое присутствие на рынках, что особенно актуально для диверсификации поставок в Европу. Параллельно стратегическое значение приобретают ненефтяной сектор, промышленность, цифровые технологии и возобновляемая энергетика, снижающие зависимость от конъюнктуры отдельных рынков.

Дипломатическая проактивность. Председательство Азербайджана в Движении неприсоединения (2019–2023 гг.), развитие связей со странами Глобального Юга, Центральной Азии, Организацией тюркских государств подтверждают стремление выходить за рамки регионального пространства. Способность поддерживать рабочие отношения с государствами, имеющими серьезные разногласия, позволяет Баку играть роль востребованного медиатора.

Институциональная и инфраструктурная роль. В XXI веке влияние государства определяется его позицией как узлового элемента глобальных процессов, где географическое положение Азербайджана выступает ключевым стратегическим активом.

Связующее звено: Мост между глобальными рынками

Сильное государство в XXI веке — это не только крепость, но и международный хаб. Географическое положение Азербайджана из статического фактора превратилось в динамический актив благодаря продуманной инфраструктурной политике. Победа открыла принципиально новые возможности для превращения страны в незаменимый перекресток глобальных торговых путей.

Сегодня Баку выступает ключевым звеном Среднего коридора, связывающего экономические гиганты Азии с европейскими рынками. Модернизация Бакинского международного морского торгового порта, развитие сети железных дорог, строительство современной автотранспортной сети на освобожденных территориях, а также перспективы открытия новых транспортных артерий в регионе делают Азербайджан незаменимым игроком в обеспечении глобальной экономической безопасности. Энергетический вектор также претерпел масштабную эволюцию: от традиционной транспортировки нефти и газа Баку уверенно переходит к повестке возобновляемой энергии, формируя новые экспортные коридоры и определяя тренды устойчивого развития на десятилетия вперед.

Национальный консенсус и субъектность: стратегия будущего

Главным фундаментом, на котором возведена конструкция современного Азербайджанского государства, является внутреннее единство и высочайший уровень общественного консенсуса. Победа вернула народу чувство торжества исторической справедливости и уверенности в собственных силах, сформировав монолитную гражданскую солидарность. Именно этот внутренний монолит позволяет руководству страны вести бескомпромиссный, прагматичный диалог на международной арене, отвергая любые попытки давления или вмешательства во внутренние дела.

Анализ современных глобальных процессов подтверждает: Азербайджан перерос рамки сугубо регионального государства и перешел в категорию влиятельных средних держав. Эпоха сильного Азербайджана стала нашей реальностью.