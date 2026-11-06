Минздрав дал рекомендации по профилактике сезонных заболеваний у детей

На официальном сайте министерства здравоохранения опубликовано интервью с педиатром Научно-исследовательского института педиатрии имени К. Я. Фараджевой министерства здравоохранения Нураной Гусейновой.

Смена сезонов может влиять на здоровье детей, их иммунную систему, пищевые привычки и повседневную активность. Особенно в осенне-зимний период распространение острых респираторных вирусных инфекций и увеличение числа тесных контактов между детьми в школах и детских садах требуют от родителей повышенного внимания к профилактическим мерам. На вопросы о том, как защитить детей от сезонных заболеваний, поддержать их иммунную систему и сформировать здоровый распорядок дня, отвечает педиатр Научно-исследовательского института педиатрии имени К. Я. Фараджевой Министерства здравоохранения Нурана Гусейнова.

- Насколько верно утверждение о том, что ежегодный рост заболеваемости детей в периоды межсезонья связан непосредственно со сменой времен года?

- Сезонные переходы оказывают на организм человека как физическое, так и психологическое воздействие. Под сезонными переходами врачи подразумевают прежде всего смену двух основных периодов: осенне-зимнего и весенне-летнего. Резкие перепады температуры воздуха и необходимость адаптации к холоду или жаре создают дополнительную нагрузку на иммунную систему, что способствует увеличению числа простудных и вирусных заболеваний. Иммунная система детей более чувствительна к изменениям температуры и влажности воздуха, чем у взрослых. Увеличение или уменьшение продолжительности светового дня, в свою очередь, может существенно влиять на циркадные ритмы (биологические часы), вызывая нарушения сна и создавая дополнительную стрессовую нагрузку на организм.

Однако связывать рост заболеваемости вирусными инфекциями среди детей в осенне-зимний период исключительно со сменой сезонов не совсем правильно. В первую очередь подобные заболевания чаще распространяются среди детей, посещающих детские сады и школы. Это связано с тем, что в летний период высокая температура воздуха может снижать активность некоторых вирусов, а дети в это время находятся на каникулах. Осенью активность ряда вирусов возрастает, а дети проводят больше времени в закрытых помещениях и тесно контактируют друг с другом, что способствует распространению инфекционных заболеваний.

- Как можно свести к минимуму негативное влияние сезонных изменений?

- В периоды смены сезонов погода в течение дня может резко меняться: утром бывает прохладно, а к полудню становится тепло. Поэтому вместо одной теплой вещи рекомендуется одевать ребенка в несколько слоев легкой хлопчатобумажной одежды, которую при необходимости можно снять. Желательно избегать синтетических тканей. Важно включать в рацион продукты, богатые витамином C, цинком и антиоксидантами, например, цитрусовые, брокколи, тыкву и гранаты.

Основа крепкого иммунитета - качественный сон. В переходный период необходимо следить за тем, чтобы ребенок ложился спать ежедневно в одно и то же время и отдыхал в соответствии с возрастными нормами. Для детей школьного возраста рекомендуется, как правило, 9-11 часов сна, однако необходимая продолжительность зависит от возраста ребенка.

С наступлением холодов дети часто начинают пить меньше воды. Между тем для нормального функционирования организма важно поддерживать достаточный уровень гидратации, в том числе увлажненность слизистых оболочек. Поэтому детям следует предлагать достаточно воды, натуральные соки и теплые супы. Чтобы снизить риск распространения вирусов в детских садах и школах, необходимо приучать детей мыть руки с мылом не менее 20 секунд.

Следует регулярно проветривать помещения. При включении отопления воздух в комнатах может становиться сухим, что вызывает сухость слизистых оболочек дыхательных путей. Рекомендуется поддерживать влажность воздуха в пределах 40-60%.

В осенне-зимние месяцы продолжительность солнечного освещения уменьшается, поэтому вопрос о необходимости проверки уровня витамина D у ребенка следует обсудить с врачом. При появлении слабости, насморка или других симптомов заболевания нельзя давать ребенку антибиотики или сильнодействующие иммуностимулирующие препараты без консультации врача. В целом следует избегать применения лекарственных средств у детей без назначения специалиста.

- Какие заболевания чаще всего обостряются у детей в осенне-зимний период?

- Похолодание, повышение влажности воздуха и тесные контакты детей в закрытых помещениях, таких как школы и детские сады, создают условия для распространения респираторных инфекций и обострения хронических заболеваний.

В этот период могут наблюдаться острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ), грипп, ротавирусная инфекция, которую в быту иногда называют «желудочным гриппом», а также заболевания, вызываемые другими вирусами, поражающими дыхательные пути. Кроме того, возможно обострение аллергического ринита, бронхита и бронхиальной астмы, а также развитие фарингита, тонзиллита и других заболеваний.

- Как смена сезонов влияет на пищевые привычки детей?

- Смена сезонов может влиять на обмен веществ и пищевые привычки детей. С наступлением холодов организм ребенка расходует энергию на поддержание постоянной температуры тела. В связи с этим осенью и зимой у некоторых детей может повышаться аппетит.

Сокращение продолжительности светового дня также может влиять на настроение и пищевое поведение. Некоторые дети начинают чаще отдавать предпочтение мучным изделиям, сладостям и продуктам, богатым углеводами. Летом дети чаще употребляют фрукты, мороженое и прохладные напитки, а в холодное время года предпочитают теплые супы, пюре и мясные блюда.

- Как смена времен года влияет на способность детей концентрировать внимание?

- В осенне-зимний период у детей могут наблюдаться снижение внимания и трудности с концентрацией. Одна из причин заключается в сокращении продолжительности светового дня: в первые часы занятий дети могут чувствовать сонливость и усталость, из-за чего им сложнее сосредоточиться на объяснениях учителя.

Кроме того, пасмурная погода может способствовать снижению настроения и активности. При уменьшении мотивации ребенок может терять интерес к занятиям, быстрее утомляться умственно и чаще отвлекаться.

В этот период дети обычно проводят меньше времени на свежем воздухе, большую часть дня находясь дома или в классных комнатах. Снижение физической активности может негативно отражаться на общем самочувствии и работоспособности, вызывая вялость и затрудняя длительную концентрацию внимания на одной теме.

- Какие рекомендации Вы можете дать для снижения заболеваемости среди детей?

- Лучшая защита - это профилактика. Ежегодно осенью, как правило, в сентябре-октябре, по инициативе Министерства здравоохранения организуется вакцинация детей против сезонного гриппа. Вакцинация помогает снизить риск заболевания гриппом и развития связанных с ним осложнений.

Для профилактики других инфекционных заболеваний важно своевременно соблюдать Национальный календарь профилактических прививок, что позволяет сформировать защиту от ряда опасных заболеваний.

Одна из распространенных ошибок - стремление оградить ребенка от любых внешних воздействий и постоянно держать его дома в «тепличных условиях». Даже в холодную погоду, если нет сильного ветра и дождя, ежедневные прогулки на свежем воздухе продолжительностью 30-40 минут полезны для общего самочувствия ребенка. Вместо применения искусственных стимуляторов иммунитета следует отдавать предпочтение полноценному и сбалансированному питанию.

После возвращения ребенка из детского сада или школы можно использовать солевые назальные спреи или физиологический раствор для увлажнения слизистой оболочки носа. Однако важно понимать, что такие средства не гарантируют предотвращения вирусных инфекций.

Температура воздуха в помещении также имеет значение для комфорта ребенка. Рекомендуется избегать чрезмерного перегрева комнат, поскольку слишком теплый и сухой воздух может способствовать пересыханию слизистых оболочек носа.

Соблюдение простых профилактических мер, включая вакцинацию, регулярное мытье рук, проветривание помещений, полноценный сон, сбалансированное питание и прогулки на свежем воздухе, помогает снизить риск инфекционных заболеваний и поддерживать здоровье детей.

В завершение хочу пожелать всем детям ясного неба и яркого солнца независимо от погодных условий!