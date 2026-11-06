Владельцев собак и кошек в Азербайджане ждут новые расходы

В Азербайджане увеличат государственную пошлину за выдачу ветеринарных паспортов для домашних животных.

Соответствующее изменение предусмотрено в поправках к закону «О государственной пошлине», сообщает 1news.az со ссылкой на Marja.az.

В настоящее время за выдачу ветеринарного паспорта взимается государственная пошлина в размере 20 манатов - согласно предлагаемым изменениям, она составит 30 манатов.

В соответствии с «Правилами содержания собак, кошек и других домашних животных в населенных пунктах Азербайджанской Республики», утвержденными постановлением Кабинета министров от 9 марта 2011 года № 38, вывоз домашних животных за границу осуществляется при наличии соответствующего ветеринарного паспорта.

В этой связи отмечается, что в 2024 году ветеринарные паспорта были выданы по 2073 обращениям, а в 2025 году - по 2114 обращениям.

Повышение государственной пошлины с 20 до 30 манатов предлагается обосновать увеличением количества обращений, финансовых ресурсов, затрачиваемых на оформление паспортов, а также других сопутствующих расходов.