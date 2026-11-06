В Баку выявили нарушения на предприятии по производству молочной продукции - ФОТО

В столице Азербайджана выявили нарушения в работе предприятия по переработке молочной продукции, принадлежащего физическому лицу А.Джумшудовой.

В ходе внеплановой проверки специалисты Агентства пищевой безопасности обнаружили на производстве нарушения требований технических нормативно-правовых актов, санитарных норм и правил в сфере безопасности пищевых продуктов, сообщает AQTA.

Предприятие осуществляло деятельность без прохождения процедуры утверждения. Кроме того, было установлено, что санитарно-гигиеническое и санитарно-техническое состояние объекта не соответствует требованиям, а при производстве не соблюдались принцип технологической последовательности и температурный режим.

В ходе проверки выяснилось, что на этикетке продукта, не содержащего сливок, было указано название «Qaymaqlı şor». Несмотря на то, что переработка продукции осуществлялась в Баку, на этикетках довги, шора и катыка использовались географические названия «İsmayıllı şoru», «İsmayıllı dovğası» и «İvanovka qatığı», что вводило потребителей в заблуждение.

Также были обнаружены этикетки с товарными знаками различных производителей (Çinar, Cantəpə, Fermer.V.D İvanuşka, Fermer и Emay), а также заплесневевшая молочная продукция и товары с истекшим сроком годности.

По факту составлен административный протокол. Образцы молочной продукции направлены на лабораторные исследования. Принято решение об уничтожении непригодной для употребления продукции и незаконных этикеток.

Деятельность предприятия приостановлена до устранения выявленных нарушений.