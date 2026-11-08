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Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии с Днем Победы

Редакция 1news13:48 - Сегодня
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Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии с Днем Победы

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов поздравил личный состав Азербайджанской армии по случаю 8 Ноября - Дня Победы.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на сайт Министерства обороны, в поздравлении говорится:

"Господа офицеры, товарищи прапорщики, мичманы, курсанты, сержанты, солдаты, матросы, государственные служащие и гражданские работники!

От всей души поздравляю вас с 8 Ноября - Днем Победы, который мы отмечаем с большой гордостью и торжеством, желаю каждому из вас успехов в священной и почетной службе во имя дальнейшего укрепления оборонной мощи Азербайджана.

Благодаря исключительным заслугам общенационального лидера нашего народа Гейдара Алиева в Азербайджанской армии, являющейся гарантом независимости, суверенитета, обороны и безопасности нашей республики, было создано единое командование, наша армия сформировалась как регулярная, а вопросы военного строительства неизменно выдвигались в качестве приоритетных.

Путь к Победе и стратегия развития, заложенные великим лидером и берущие начало с национального спасения, успешно продолжаются Президентом Азербайджанской Республики, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым.

Крупные достижения в укреплении оборонной мощи нашей республики, а также широкомасштабные реформы в армии, проводимые учения, успешные масштабные контрнаступательные операции в ответ на провокации противника еще больше укрепили решимость личного состава добиться победы. В результате 8 Ноября - День Победы - золотыми буквами вошел в славную военную историю Азербайджана.

Сегодня успешное продолжение широкомасштабных реформ в Азербайджанской армии под руководством Верховного главнокомандующего делает нашу армию еще более мощной и непобедимой.

Объявление распоряжением главы государства 2026 года в нашей стране Годом градостроительства и архитектуры вносит большой вклад в масштабные работы по реконструкции, восстановлению и благоустройству освобожденных от оккупации территорий.

В результате блестящей победы Азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством победоносного Верховного главнокомандующего, успешных боевых операций и антитеррористических мероприятий были освобождены наши исторические земли, находившиеся под оккупацией противника.

Благодаря решительной и дальновидной политике Верховного главнокомандующего, мощи нашей армии были полностью обеспечены территориальная целостность и суверенитет Азербайджана.

На освобожденных от оккупации территориях, где гордо и величественно развевается Государственный флаг Азербайджанской Республики, доблестная Азербайджанская армия вносит достойный вклад в проведение восстановительных и созидательных работ в условиях мира и спокойствия, а также в реализацию программы "Великое возвращение".

Уверен, что вы, неизменно сохраняя верность Конституции Азербайджанской Республики, Военной присяге и уставам, будете укреплять свою боевую и морально-психологическую подготовку, прилагать еще больше усилий и совершенствовать свои навыки для достижения новых успехов в службе.

Как и всегда, в преддверии 8 Ноября - Дня Победы мы с глубоким уважением и почтением чтим память сынов Родины, ставших шехидами во имя независимости, территориальной целостности и суверенитета Азербайджана.

Члены семей наших шехидов, военнослужащие, утратившие здоровье в боях, и ветераны войны постоянно находятся в центре внимания государства. Благодаря вниманию и заботе Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой предпринимаются важные шаги по улучшению их социально-бытовых условий и решению социальных вопросов.

Поздравляю родителей и семьи наших военнослужащих, ставших шехидами, боевых товарищей, утративших здоровье во имя Родины, дорогих ветеранов с праздником и передаю им самые добрые пожелания.

Еще раз от всего сердца поздравляю каждого из вас с 8 Ноября - Днем Победы, желаю вам крепкого здоровья, долгих лет жизни и новых успехов в почетной службе Родине и независимому Азербайджанскому государству".

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