Если взглянуть на более широкую картину отношений между Европейским союзом и Азербайджаном, то с 1 января следующего года на Литву ляжет особая и важная задача — мы приступаем к председательству в Совете Европейского союза».

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым.

«Это означает, что Литва будет как содействовать поиску общих решений среди 27 государств-членов внутри Совета, так и вносить вклад в развитие связей Европейского союза с партнерами.

В отношении Азербайджана есть несколько четких направлений, по которым мы хотим увидеть конкретные результаты. Одно из них — упрощение визового режима. Обеим сторонам необходимо приступить не только к обсуждениям, но и к соответствующим правовым процедурам. Я искренне убежден, что улучшение условий для поездок и расширение контактов укрепляют взаимопонимание и создают новые возможности для сотрудничества между странами.

Второе направление — согласование приоритетов партнерства между Европейским союзом и Азербайджаном.

Здесь присутствует очевидный взаимный интерес. Интерес Евросоюза заключается в том, чтобы Азербайджан выступал надежным партнером, а также инвестиционным направлением для обеспечения взаимосвязанности с Центральной Азией и другими регионами в рамках инициативы "Глобальная Европа", содействуя укреплению стабильности и процветания.

Третье направление — Соглашение о стратегическом партнерстве. Мы готовы возобновить работу над этим документом между Европейским союзом и Азербайджаном, поскольку для этого наступил самый подходящий момент», — подчеркнул глава МИД Литвы.

13:48

Председательство Литвы в Совете ЕС — это хорошая возможность для продвижения повестки визовой либерализации», заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Глава МИД отметил, что высоко ценит поддержку Литвой процесса визовой либерализации, назвав это важным сигналом, совпадающим с позицией Азербайджана: «Согласно действующим правилам ЕС, отдельные государства-члены не проводят самостоятельную визовую политику и политику визовой либерализации — этот процесс осуществляется от имени и со стороны ЕС в целом. Тем не менее позиции стран-членов имеют большое значение».

Джейхун Байрамов подчеркнул, что с учетом председательства Литвы в Совете ЕС в первой половине 2027 года открывается хорошая возможность для продвижения этого вопроса в повестке, что может стать взаимовыгодным шагом.

Отметив, что политика визовой либерализации и взаимной отмены виз, проводимая Азербайджаном в последние годы с рядом стран, принесла положительные результаты, министр заявил о важности и заинтересованности в установлении аналогичного режима с ЕС, а также выразил благодарность за озвученную поддержку.

13:38

Литва сыграет особую роль в отношениях между Европейским союзом и Азербайджаном.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на совместной пресс-конференции с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Он отметил, что Литва в качестве председателя Совета ЕС окажет поддержку процессу упрощения визового режима между Азербайджаном и странами Евросоюза.

Министр добавил, что необходимо возобновить не только обсуждения, но и соответствующие правовые процедуры с обеих сторон: «Я искренне верю, что создание более благоприятных условий для поездок граждан и расширение контактов укрепляют взаимопонимание и открывают новые возможности для сотрудничества между странами».

13:31

Азербайджан является ключевой страной, соединяющей Центральную Азию и Европейский союз (ЕС).

Как сообщает 1news.az, об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис на совместной пресс-конференции со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым в Баку.

По словам главы литовского внешнеполитического ведомства, в рамках двусторонних отношений можно реализовать множество перспективных проектов, к которым также возможно привлечение других ключевых партнеров.

«Мы надеемся, что Азербайджан станет еще более сильной страной. Партнерство между Азербайджаном и Европой имеет большое значение. Сейчас наступил такой период, когда нам необходимо еще больше укрепить наши отношения. Между нашими лидерами поддерживаются весьма активные контакты. Мы также гордимся тем, что азербайджанские студенты получают образование в Литве», — сказал министр.

Кястутис Будрис добавил, что в рамках предстоящего завтра в Баку бизнес-форума запланированы встречи министров экономики двух стран, а также контакты между деловыми кругами:

«Инвестиционные возможности имеют для нас особое значение. Литва ищет пути расширения взаимосвязанности в энергетической сфере и стремится диверсифицировать поставки энергоресурсов».