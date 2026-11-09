Погода на вторник: В Баку ожидается дождь

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 10 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Однако ночью и утром в некоторых местах возможен дождь. Умеренный северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха ночью составит 3-6° тепла, днем - 10-12° тепла. Атмосферное давление - 772 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 60-70%.

В регионах Азербайджана преимущественно ожидается погода без осадков. Однако ночью и утром в отдельных восточных районах возможны периодические осадки. В некоторых местах будет наблюдаться туман. Ожидается восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 3-7° тепла, днем - 10-15° тепла. В горных районах ночью ожидается 3-8° мороза, в высокогорных районах - 10-15° мороза, днем - от 3° мороза до 2° тепла.

Ночью и утром на отдельных горных участках дорог возможна гололедица.