Театр оперы и балета представил праздничный концерт ко Дню Победы - ФОТО

8 ноября в представлении Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета состоялся торжественный концерт, посвященный Дню Победы.

В концерте под управлением дирижера Мустафы Мехмандарова приняли участие симфонический оркестр, солисты, хор и балетная труппа театра, сообщает 1news.az со ссылкой на министерство культуры АР.

Музыкальный вечер открылся увертюрой из оперы Узеира Гаджибейли «Koroğlu». Мухаммед Шаммадов исполнил произведение Узеира Гаджибейли «Sevgili canan», Сама Гамзаева - романс Асафа Зейналлы «Ölkəm», Хаял Гусейнов - «Xudayar təsnifi» Алиаббаса Мамедова, а народный артист Мансум Ибрагимов - песню «Qarabağ» Бахрама Насибова.

В программе также прозвучала «Cəngi» из оперы Узеира Гаджибейли «Koroğlu» в исполнении симфонического оркестра и балетной труппы. Хор театра исполнил «Əsgər marşı» Джаваншира Гулиева. Произведение Муслима Магомаева «Odlar yurdu» представил солист Махир Тагизаде в сопровождении хора.

«Концертная программа, отразившая богатство национального музыкального наследия и гордость азербайджанского народа за одержанную Победу, подарила зрителям незабываемые впечатления и еще раз продемонстрировала объединяющую силу искусства», - отмечают в министерстве культуры.