В Баку сильный ветер повалил 16 деревьев - ВИДЕО

В результате сильного ветра, продолжающегося со вчерашнего дня, в Баку повалено 16 деревьев, ещё у 32 деревьев сломаны ветки.

Как сообщили в Бакинском объединении озеленения, с вечера предыдущего дня поступило 48 обращений, связанных с последствиями сильного ветра.

Большинство обращений поступило из Хазарского, Сураханского и Низаминского районов. Все поваленные деревья и сломанные ветки убрали с территорий.

В объединении также сообщили, что из-за переменчивых погодных условий сотрудники продолжают работать в усиленном режиме.