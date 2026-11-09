Поклонники Ройи Айхан могут стать жертвами мошенников из-за фальшивого концерта в Амстердаме - ФОТО

В социальных сетях распространяются поддельные афиши концерта народной артистки Азербайджана Ройи Айхан, который якобы должен состояться в Амстердаме (Нидерланды).

Согласно опубликованной информации, выступление певицы запланировано на 30 января 2027 года в концертном зале De Koning Saal. На афишах размещены фотографии артистки и контактные номера для заказа билетов.

Ройя Айхан прокомментировала ситуацию на своей официальной странице в социальной сети Instagram, заявив, что никакого концерта на указанную дату и в этом месте не планировалось. Она также подчеркнула, что распространенные объявления не имеют отношения к ней и ее команде.

Певица призвала поклонников не доверять подобным афишам, не покупать билеты и не переводить деньги. Актуальную информацию о предстоящих выступлениях артистка рекомендовала получать исключительно из своих официальных источников.