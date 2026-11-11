TikTok удалил в Азербайджане около 600 тысяч видеороликов - ПОДРОБНОСТИ

Обеспечение безопасности пользователей остается ключевым приоритетом TikTok, ведущей платформы для создания и просмотра видео.

Компания продолжает совершенствовать технологии модерации контента и регулярно публикует отчеты о соблюдении Правил сообщества, рассказывая о мерах по защите пользователей и поддержке своих креаторов.

TikTok представил новый отчет о соблюдении Правил сообщества, в котором подвел итоги работы по обеспечению безопасности пользователей за второй квартал 2026 года и рассказал о новых подходах модерации контента, позволяющих быстрее выявлять и удалять видеоролики, нарушающие Правила сообщества, сообщает 1news.az со ссылкой на пресс-службу TikTok.

Согласно отчету, в Азербайджане за апрель-июнь 2026 года:

- Более 570 тысяч видеороликов было удалено за нарушение Правил сообщества;

- 99,6% удаленных видео платформа выявила и удалила проактивно, то есть еще до поступления жалоб пользователей;

- 93,2% видеороликов, нарушавших Правила сообщества, были удалены в течение первых 24 часов после публикации.

Во всем мире за тот же период TikTok удалил:

- Более 188 миллионов видеороликов, нарушающих требования платформы;

- 99,5% контента было удалено еще до поступления жалоб пользователей. Это рекордный показатель за все время;

- 92,7% контента были удалены в течение первых суток после публикации.

Отмечается, что TikTok продолжает совершенствовать технологии модерации контента, в том числе с применением искусственного интеллекта. Во втором квартале 2026 года 97,4% всех видеороликов по всему миру были удалены с помощью автоматизированных систем, включая технологии с применением искусственного интеллекта, что стало рекордной долей за все время работы платформы. Развитие таких инструментов позволяет оперативнее выявлять контент, нарушающий Правила сообщества, и снижать вероятность того, что пользователи успеют его увидеть. В процессе модерации участвуют и специалисты команды безопасности TikTok. Они рассматривают более сложные и спорные случаи, в том числе контент, направленный на проверку после жалоб пользователей, и принимают решения о необходимости его ограничения. Если нарушение подтверждается, владелец аккаунта получает соответствующее уведомление.

Подчеркивается, что TikTok также усиливает борьбу с накрутками и фальшивыми аккаунтами. Во втором квартале 2026 года платформа предотвратила создание более 352 миллионов фейковых аккаунтов по всему миру, а также удалила более 6,2 млрд накрученных лайков, 2,7 млрд фальшивых подписчиков и 190 млн комментариев, оставленных с поддельных аккаунтов. Кроме того, TikTok предотвратил более 7,5 млрд попыток искусственно увеличить число подписчиков. Для выявления таких нарушений платформа совершенствует технологии, которые помогают бороться с накрутками и не допускать искусственного завышения популярности авторов и их видео.

«Публикуя регулярные отчеты о соблюдении Правил сообщества, TikTok продолжает обеспечивать прозрачность своей работы и информировать пользователей о мерах, направленных на создание безопасного цифрового пространства для их творчества и общения», - подчеркивают в TikTok.