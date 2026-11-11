Вокруг Баку построят новую дорогу, которая свяжет две крупные автомагистрали - ВИДЕО

Автомобильная дорога Пиршаги - Новханы - Хырдалан - М-4 соединит населенные пункты северо-восточной части Абшерона с автомагистралями Баку - Губа и Баку - Шамахы, обеспечив возможность выезда на них без необходимости въезжать в Баку.

Ожидается, что новая дорога позволит сократить на 20-30% количество транспортных средств, въезжающих в столицу через район 20 Января, а также более эффективно распределить транспортные потоки на прилегающих направлениях, сообщает 1news.az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Дорога протяженностью 28,95 км, строительство которой ведет Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (AAYDA), будет иметь шесть полос движения.