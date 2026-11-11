Погода на четверг: в Баку ожидается до 16 градусов тепла

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на четверг, 12 ноября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами небо будет затягиваться облаками. В основном осадков не ожидается, однако ночью и утром в отдельных местах возможен кратковременный дождь. Будет дуть умеренный юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 5-9° тепла, днем - 12-16° тепла. Атмосферное давление - 765 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха - 55-65%.

В районах Азербайджана преимущественно будет без осадков. В отдельных местах временами ожидается туман. Будет дуть умеренный западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 0-5° тепла, днем - 11-16° тепла. В горных районах ночью ожидается 2-7° мороза, в высокогорных районах - 9-14° мороза, днем - 3-8° тепла.