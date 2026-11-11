Названа причина ДТП, произошедшего в Астаре - ВИДЕО

Сегодня около 09:45 на территории села Дегяди Астаринского района произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого опрокинулся микроавтобус.

По предварительным данным, микроавтобус марки Mercedes под управлением Тельмана Худакулиева следовал по маршруту Дегяди - Кижаба - Астара и в результате разрыва шины водитель потерял управление, после чего транспортное средство съехало с дороги и опрокинулось, сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции.

В результате аварии двое из 14 пассажиров микроавтобуса - Эсмет Ибаева и Эльшан Хакимов - получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

На место происшествия были привлечены сотрудники дорожно-патрульной службы - по факту проводится расследование.

В Главном управлении Государственной дорожной полиции отмечают, что подобные технические неисправности неоднократно становились причиной серьезных ДТП.

«Вновь призываем водителей, в особенности юридических и физических лиц, занимающихся пассажирскими и грузовыми перевозками, регулярно следить за техническим состоянием транспортных средств, проводить предрейсовый технический осмотр и воздерживаться от эксплуатации неисправных автомобилей, не соответствующих установленным требованиям технической безопасности», - отмечают в ведомстве.