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Граждан Азербайджана предупредили о фишинговых атаках от имени Azparking

Феликс Вишневецкий16:58 - Сегодня
Граждан Азербайджана предупредили о фишинговых атаках от имени Azparking

Национальное агентство кибербезопасности (МКА) предупредило граждан о новых фишинговых атаках, которые осуществляются с использованием названия сервиса Azparking.

Кибермошенники рассылают пользователям с иностранных номеров поддельные сообщения с заголовком «AZParking - Уведомление о неоплаченной парковке». Под предлогом недостаточного баланса или неудачного автоматического списания средств в сообщениях указываются фиктивная дата парковки и сумма задолженности (например, 0,70 маната).

Отмечается, что для того, чтобы ввести пользователей в заблуждение, в сообщениях размещаются поддельные ссылки, представленные как «официальный сайт». При переходе по ним открывается страница, полностью имитирующая платформу Azparking. Пользователям предлагается ввести государственный регистрационный номер автомобиля, номер мобильного телефона, а на последнем этапе - данные банковской карты.

В результате мошенники получают доступ к реквизитам банковских карт граждан и похищают их денежные средства.

Национальное агентство кибербезопасности призывает граждан проявлять бдительность и рекомендует соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Официальные уведомления не рассылаются с личных или неизвестных номеров, зарегистрированных под международными телефонными кодами других стран.

2. Не переходите по ссылкам, полученным в SMS или мессенджерах, особенно если они содержат подозрительные доменные имена (например, .top, .xyz и другие).

3. Обязательно проверяйте, соответствует ли адрес сайта в браузере официальному домену Azparking или государственных платежных систем.

4. Ни в коем случае не вводите на поддельных или подозрительных сайтах государственный регистрационный номер автомобиля, номер мобильного телефона, номер банковской карты, срок ее действия, CVV/CVC-код, а также коды двухфакторной аутентификации, полученные по SMS.

5. Для проверки задолженности за парковку и осуществления платежей пользуйтесь официальным мобильным приложением Azparking или государственными платежными порталами.

6. Если вы уже ввели данные банковской карты на поддельном сайте, незамедлительно свяжитесь с банком, заблокируйте карту и сообщите о произошедшем правоохранительным органам.

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