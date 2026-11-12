В Шамкирском районе в ДТП погибли водитель и пассажир автомобиля - ВИДЕО

11 ноября около 23:00 на территории села Гылынджбейли Шамкирского района автомобиль марки Toyota под управлением местного жителя Эльгуна Аббасова потерял управление, съехал с дороги и перевернулся примерно в 15 метрах от проезжей части.

В результате аварии водитель и его односельчанин, пассажир Эшгин Аббасов, скончались на месте происшествия, сообщает 1news.az со ссылкой на Главное управление государственной дорожной полиции.

Еще один пассажир автомобиля, житель села Гылынджбейли Руслан Сафаров, был госпитализирован. На место происшествия были привлечены сотрудники полиции. По факту проводится расследование.

По предварительным данным, причиной аварии могло стать то, что водитель, предположительно находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и не смог контролировать скорость движения на неровном дорожном покрытии.

«В очередной раз напоминаем, что безответственное поведение за рулем может в любой момент привести к трагическим последствиям», - отмечают в Главном управлении государственной дорожной полиции, призывая водителей не садиться за руль в состоянии опьянения и не превышать скорость, подчеркнув необходимость ответственного отношения к собственной жизни и безопасности окружающих.