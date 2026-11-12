В Забрате на мясоперерабатывающем предприятии обнаружили куриное мясо неизвестного происхождения - ФОТО

На основании информации, распространенной в СМИ, сотрудники Агентства пищевой безопасности Азербайджана (AQTA) провели проверку на мясоперерабатывающем предприятии, принадлежащем физическому лицу Т.Любимову, расположенном в поселке Забрат Сабунчинского района Баку.

В ходе проверки выяснилось, что предприятие осуществляло деятельность незаконно, без соответствующего разрешения в сфере безопасности пищевых продуктов, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Кроме того, на куриное мясо отсутствовали сопроводительные документы, а также были выявлены нарушения санитарно-гигиенических и санитарно-технических норм.

По факту в отношении владельца предприятия был составлен административный протокол. Образцы куриного мяса направлены на лабораторные исследования, оборот продукции запрещен.

Деятельность предприятия приостановлена до устранения выявленных нарушений.