Netflix представил тизер финального сезона сериала «Эмили в Париже» - ВИДЕО

Стриминговая платформа Netflix представила первый официальный тизер шестого и заключительного сезона популярного сериала «Эмили в Париже» с Лили Коллинз в главной роли.

Премьера финального сезона состоится 24 декабря 2026 года.

Судя по представленному тизеру, в заключительном сезоне Эмили вместе с подругой Минди отправится в Грецию, где неожиданно встретит Габриэля, с которым ее связывают непростые отношения. Также действие сериала развернется в Монако и Париже.

Напомним, сериал «Эмили в Париже», созданный Дарреном Старом, впервые вышел на Netflix в октябре 2020 года. Проект рассказывает об американке Эмили Купер, которая переезжает из Чикаго в Париж ради работы в маркетинговом агентстве и пытается построить карьеру, наладить личную жизнь и адаптироваться к французской культуре.

Шестой сезон станет заключительной главой истории героини.

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